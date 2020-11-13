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Националист Дацик вышел из колонии
Националист Дацик вышел из колонии
Осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией националист Вячеслав Дацик условно-досрочно освободился из колонии в Ленобласти, сообщила РИА... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:53
2020-11-13T14:53
вячеслав дацик
осло
эстония
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией националист Вячеслав Дацик условно-досрочно освободился из колонии в Ленобласти, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Крамарец.Накануне сообщалось, что Ленинградский облсуд утвердил решение Тосненского городского суда об УДО Дацика, обжаловала которое прокуратура.Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, в июне был приговорен к году колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Как установил суд, 21 декабря 2019 года Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин на лодке отправились в Эстонию по руслу Нарвы на участке пограничной заставы в посёлке Кукин Берег. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. В начале октября Тосненский горсуд Ленобласти удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дацика.Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик в мае 2016 года напал на несколько борделей в Петербурге, выгнал сотрудниц и клиентов на улицу, кое-кого избил, а также ограбил. По делу о так называемом "голом марше проституток" он в 2018-м получил 3,5 года колонии, откуда вышел на свободу 29 февраля 2019 года после смягчения приговора.То был не первый срок Дацика. В 2007 году ему за разбойные нападения назначили лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и нашелся в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище. При нем был пистолет, который он сдал полицейским. В декабре норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, в марте 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, и его отправили на пять лет в красноярскую колонию.
https://rsport.ria.ru/20200609/1572668303.html
осло
эстония
санкт-петербург
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вячеслав дацик, осло, эстония, санкт-петербург, происшествия

Националист Дацик вышел из колонии

14:53 13.11.2020
 
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкВячеслав Дацик
Вячеслав Дацик - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Осужденный по делу о незаконном пересечении границы с Эстонией националист Вячеслав Дацик условно-досрочно освободился из колонии в Ленобласти, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Крамарец.

"Вячеслав Дацик сегодня освободился. Как только апелляция на УДО была отклонена, решение вступило в силу. Он уже дома с женой", - сказала Крамарец.

Накануне сообщалось, что Ленинградский облсуд утвердил решение Тосненского городского суда об УДО Дацика, обжаловала которое прокуратура.
Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, в июне был приговорен к году колонии строгого режима по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы. Как установил суд, 21 декабря 2019 года Дацик и его знакомый Дмитрий Вечкин на лодке отправились в Эстонию по руслу Нарвы на участке пограничной заставы в посёлке Кукин Берег. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. В начале октября Тосненский горсуд Ленобласти удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Дацика.
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Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик в мае 2016 года напал на несколько борделей в Петербурге, выгнал сотрудниц и клиентов на улицу, кое-кого избил, а также ограбил. По делу о так называемом "голом марше проституток" он в 2018-м получил 3,5 года колонии, откуда вышел на свободу 29 февраля 2019 года после смягчения приговора.
То был не первый срок Дацика. В 2007 году ему за разбойные нападения назначили лечение в психбольнице, из которой он сбежал в 2010 году и нашелся в иммиграционной конторе Осло с намерением попросить убежище. При нем был пистолет, который он сдал полицейским. В декабре норвежский суд приговорил Дацика к восьми месяцам тюрьмы за незаконное ношение оружия, в марте 2011 года его депортировали в Россию и арестовали. На этот раз психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, и его отправили на пять лет в красноярскую колонию.
 
Вячеслав ДацикОслоЭстонияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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