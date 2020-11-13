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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201113/briks-1584425327.html
Си Цзиньпин выдвинет инициативы по сотрудничеству на саммитах БРИКС, G20
Си Цзиньпин выдвинет инициативы по сотрудничеству на саммитах БРИКС, G20
Председатель КНР Си Цзиньпин с 17 по 22 ноября примет участие в саммитах БРИКС и G20 и в неформальной встрече лидеров АТЭС. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:22
2020-11-13T10:23
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин с 17 по 22 ноября примет участие в саммитах БРИКС и G20 и в неформальной встрече лидеров АТЭС. Это свидетельствует о том, что Китай уделяет повышенное внимание системе глобального экономического управления. На полях вышеперечисленных встреч Си Цзиньпин выступит с предложениями и выдвинет инициативы по укреплению сотрудничества. Об этом 12 ноября на очередной ведомственной пресс-конференции заявил официальный председатель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ван Вэньбинь отметил, что в настоящее время в мире бушует пандемия COVID-19, которая не только угрожает жизни и здоровью людей всего мира, но и нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Поэтому перед лицом беспрецедентных вызовов международное сообщество уделяет предстоящим встречам повышенное внимание.В нынешних обстоятельствах проведение предстоящих саммитов БРИКС и G20 и неформальной встречи лидеров АТЭС содействует укреплению противоэпидемического сотрудничества, восстановлению мировой экономики, улучшению системы глобального экономического управления и расширению регионального экономического сотрудничества, - отметил дипломат.
https://ria.ru/20201112/shos-1584303057.html
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си цзиньпин, китай

Си Цзиньпин выдвинет инициативы по сотрудничеству на саммитах БРИКС, G20

10:22 13.11.2020 (обновлено: 10:23 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019) - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин с 17 по 22 ноября примет участие в саммитах БРИКС и G20 и в неформальной встрече лидеров АТЭС.
Это свидетельствует о том, что Китай уделяет повышенное внимание системе глобального экономического управления. На полях вышеперечисленных встреч Си Цзиньпин выступит с предложениями и выдвинет инициативы по укреплению сотрудничества. Об этом 12 ноября на очередной ведомственной пресс-конференции заявил официальный председатель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Ван Вэньбинь отметил, что в настоящее время в мире бушует пандемия COVID-19, которая не только угрожает жизни и здоровью людей всего мира, но и нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Поэтому перед лицом беспрецедентных вызовов международное сообщество уделяет предстоящим встречам повышенное внимание.
В нынешних обстоятельствах проведение предстоящих саммитов БРИКС и G20 и неформальной встречи лидеров АТЭС содействует укреплению противоэпидемического сотрудничества, восстановлению мировой экономики, улучшению системы глобального экономического управления и расширению регионального экономического сотрудничества, - отметил дипломат.
 
Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитай
 
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