https://ria.ru/20201113/briks-1584425327.html

Си Цзиньпин выдвинет инициативы по сотрудничеству на саммитах БРИКС, G20

Си Цзиньпин выдвинет инициативы по сотрудничеству на саммитах БРИКС, G20

Председатель КНР Си Цзиньпин с 17 по 22 ноября примет участие в саммитах БРИКС и G20 и в неформальной встрече лидеров АТЭС. РИА Новости, 13.11.2020

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си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин с 17 по 22 ноября примет участие в саммитах БРИКС и G20 и в неформальной встрече лидеров АТЭС. Это свидетельствует о том, что Китай уделяет повышенное внимание системе глобального экономического управления. На полях вышеперечисленных встреч Си Цзиньпин выступит с предложениями и выдвинет инициативы по укреплению сотрудничества. Об этом 12 ноября на очередной ведомственной пресс-конференции заявил официальный председатель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ван Вэньбинь отметил, что в настоящее время в мире бушует пандемия COVID-19, которая не только угрожает жизни и здоровью людей всего мира, но и нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Поэтому перед лицом беспрецедентных вызовов международное сообщество уделяет предстоящим встречам повышенное внимание.В нынешних обстоятельствах проведение предстоящих саммитов БРИКС и G20 и неформальной встречи лидеров АТЭС содействует укреплению противоэпидемического сотрудничества, восстановлению мировой экономики, улучшению системы глобального экономического управления и расширению регионального экономического сотрудничества, - отметил дипломат.

https://ria.ru/20201112/shos-1584303057.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, китай