Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Турция считает необоснованным заявление Рабочей группы ООН по использованию наемников об участии сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.
В распространенном в среду заявлении Рабочей группы ООН по использованию наемников эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников. В частности, по информации рабочей группы ООН, правительство Азербайджана при содействии Турции полагается на сирийских боевиков для поддержки и продолжения военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на линии фронта.
"Необоснованные обвинения, содержащиеся в этом заявлении, полностью не соответствуют фактам на местах. Причина, по которой циркулируют эти лживые новости, - попытка отвлечь внимание от незаконной оккупации со стороны Армении и создать ей имидж "страны-жертвы, борющейся с международным терроризмом", - заявил Аксой.
По его словам, видео, которые распространяет Армения для доказательства участия сирийских боевиков в военном конфликте в Карабахе, являются сфабрикованными. При этом заявление, сделанное "без учета мнения Турции, на основе фейковых изображений и новостей", подрывает доверие к структурам ООН, отметил Аксой.
"Наши ожидания заключаются в том, что вместо предвзятых и вводящих в заблуждение заявлений необходима прозрачная работа с учетом мнений всех заинтересованных сторон. С другой стороны, считаем позитивным, хотя и недостаточным, что в заявлении говорится об использовании Арменией иностранных боевиков в конфликте. Известно, что Армения развернула в Карабахе террористов Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении Аксоя.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.