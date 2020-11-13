https://ria.ru/20201113/boeviki-1584479223.html

Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе

Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе

Турция считает необоснованным заявление Рабочей группы ООН по использованию наемников об участии сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:20

2020-11-13T14:20

2020-11-13T14:20

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

курдистан (иран)

ильхам алиев

владимир путин

турция

оон

азербайджан

армения

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Турция считает необоснованным заявление Рабочей группы ООН по использованию наемников об участии сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.В распространенном в среду заявлении Рабочей группы ООН по использованию наемников эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников. В частности, по информации рабочей группы ООН, правительство Азербайджана при содействии Турции полагается на сирийских боевиков для поддержки и продолжения военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на линии фронта.По его словам, видео, которые распространяет Армения для доказательства участия сирийских боевиков в военном конфликте в Карабахе, являются сфабрикованными. При этом заявление, сделанное "без учета мнения Турции, на основе фейковых изображений и новостей", подрывает доверие к структурам ООН, отметил Аксой."Наши ожидания заключаются в том, что вместо предвзятых и вводящих в заблуждение заявлений необходима прозрачная работа с учетом мнений всех заинтересованных сторон. С другой стороны, считаем позитивным, хотя и недостаточным, что в заявлении говорится об использовании Арменией иностранных боевиков в конфликте. Известно, что Армения развернула в Карабахе террористов Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении Аксоя.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583881213.html

курдистан (иран)

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, курдистан (иран), ильхам алиев, владимир путин, турция, оон, азербайджан, армения, в мире