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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201113/boeviki-1584479223.html
Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе
Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе
Турция считает необоснованным заявление Рабочей группы ООН по использованию наемников об участии сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:20
2020-11-13T14:20
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
курдистан (иран)
ильхам алиев
владимир путин
турция
оон
азербайджан
армения
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Турция считает необоснованным заявление Рабочей группы ООН по использованию наемников об участии сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.В распространенном в среду заявлении Рабочей группы ООН по использованию наемников эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников. В частности, по информации рабочей группы ООН, правительство Азербайджана при содействии Турции полагается на сирийских боевиков для поддержки и продолжения военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на линии фронта.По его словам, видео, которые распространяет Армения для доказательства участия сирийских боевиков в военном конфликте в Карабахе, являются сфабрикованными. При этом заявление, сделанное "без учета мнения Турции, на основе фейковых изображений и новостей", подрывает доверие к структурам ООН, отметил Аксой."Наши ожидания заключаются в том, что вместо предвзятых и вводящих в заблуждение заявлений необходима прозрачная работа с учетом мнений всех заинтересованных сторон. С другой стороны, считаем позитивным, хотя и недостаточным, что в заявлении говорится об использовании Арменией иностранных боевиков в конфликте. Известно, что Армения развернула в Карабахе террористов Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении Аксоя.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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курдистан (иран)
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никол пашинян, курдистан (иран), ильхам алиев, владимир путин, турция, оон, азербайджан, армения, в мире

Турция отвергла претензии ООН по участию сирийских боевиков в Карабахе

14:20 13.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе
Неразорвавшийся снаряд в городе Мартуни в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Турция считает необоснованным заявление Рабочей группы ООН по использованию наемников об участии сирийских боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.
В распространенном в среду заявлении Рабочей группы ООН по использованию наемников эксперты ООН призвали стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха отозвать из региона всех иностранных наемников. В частности, по информации рабочей группы ООН, правительство Азербайджана при содействии Турции полагается на сирийских боевиков для поддержки и продолжения военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на линии фронта.
"Необоснованные обвинения, содержащиеся в этом заявлении, полностью не соответствуют фактам на местах. Причина, по которой циркулируют эти лживые новости, - попытка отвлечь внимание от незаконной оккупации со стороны Армении и создать ей имидж "страны-жертвы, борющейся с международным терроризмом", - заявил Аксой.
По его словам, видео, которые распространяет Армения для доказательства участия сирийских боевиков в военном конфликте в Карабахе, являются сфабрикованными. При этом заявление, сделанное "без учета мнения Турции, на основе фейковых изображений и новостей", подрывает доверие к структурам ООН, отметил Аксой.
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"Наши ожидания заключаются в том, что вместо предвзятых и вводящих в заблуждение заявлений необходима прозрачная работа с учетом мнений всех заинтересованных сторон. С другой стороны, считаем позитивным, хотя и недостаточным, что в заявлении говорится об использовании Арменией иностранных боевиков в конфликте. Известно, что Армения развернула в Карабахе террористов Рабочей партии Курдистана/Сил самообороны сирийских курдов", - говорится в заявлении Аксоя.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянКурдистан (Иран)Ильхам АлиевВладимир ПутинТурцияООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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