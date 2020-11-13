https://ria.ru/20201113/bayden-1584515379.html

Эксперт рассказал, как победа Байдена отразится на возобновлении ТТП

Эксперт рассказал, как победа Байдена отразится на возобновлении ТТП

В Таиланде с ожидаемой победой Джо Байдена на выборах президента США связывают надежду на возобновление сотрудничества в формате Транстихоокеанского партнерства РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:51

2020-11-13T16:51

2020-11-13T16:51

выборы президента сша — 2020

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БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. В Таиланде с ожидаемой победой Джо Байдена на выборах президента США связывают надежду на возобновление сотрудничества в формате Транстихоокеанского партнерства (ТТП) с участием Штатов, заявил РИА Новости известный таиландский политолог и международный обозреватель газет и телевидения Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - широкая зона свободной торговли с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Американского континента, соглашение о которой было подписано в феврале 2016 года. Оно не было реализовано из-за выхода из него США при президенте Дональде Трампе. Вместо ТТП после выхода США из соглашения по инициативе Японии и еще нескольких стран было подписано Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТП), в которое вошли все страны, ранее участвовавшие в ТТП, кроме США: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Бруней, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур и Вьетнам. Таиланд воздержался в 2016 году от вступления в ТТП и не вошел в ВПТТП."Дело в том, что сегодня совершенно ясно, что если ТТП восстановится, как зона свободной торговли с участием США, и Таиланд в нее не войдет, Таиланд проиграет в соревновании региональных экономик Вьетнаму, который входил в ТТП и входит в ВПСТП", - пояснил он.Он напомнил, что в 2015-2016 годах в Таиланде шел ожесточенный спор между сторонниками и противниками присоединения к ТТП.Средний класс Таиланда опасался, что в такой широкой ЗСТ таиландские товары не смогут конкурировать с товарами, производимыми во Вьетнаме при гораздо более дешевой рабочей силе, не только в других странах соглашения, но и в собственной стране, сказал Минг-Ручиралай."Выход США из ТТП успокоил страсти в Таиланде на какое-то время, но затем разговоры и споры снова стали возникать, теперь уже о вступлении в ВПСТП. Сейчас поддержка идеи вступления в соглашение стала гораздо шире, чем в 2016 году", - сказал он.Несмотря на то что США в составе участников соглашения нет, в него вошли многие страны, которые являются импортерами таиландских товаров, и многим стало ясно, что, оставаясь вне соглашения, Таиланд в еще большей степени находится под угрозой проигрыша Вьетнаму, потому что экспортирует в эти страны во многом те же товары, что и Вьетнам, пояснил эксперт."Если раньше Вьетнам и Таиланд боролись за первое место в мире по экспорту риса, и в значительной мере эта борьба сохранилась и сейчас, в наши дни к этому соревнованию добавилось соревнование в экспорте промышленных товаров, товаров народного потребления и в туризме", - добавил Минг-Ручиралай."С туризмом все понятно: даже на примере российского туризма четко видно, что Таиланд и Вьетнам стали двумя основными направлениями для россиян в Юго-Восточной Азии, хотя еще недавно Таиланд был крупнейшим таким направлением для России. То же происходит и с туризмом из Европы, Восточной Азии и Америки, только по приему китайских туристов Таиланд был до COVID практически вне конкуренции в своем регионе", - напомнил он.Именно поэтому вступление в зону свободной торговли, в которой уже находится Вьетнам, выходящий на неплохие показатели по экспортному промышленному производству, становится сейчас неизбежной необходимостью для Таиланда, продолжил он."В этой ситуации в Таиланде многие надеются, что при Байдене США, с которыми у Таиланда давние близкие дружеские отношения, снова заинтересуются участием в Транстихоокеанском партнерстве, и тогда Таиланд сможет в это партнерство вступить с поддержкой Америки", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20201113/putin-1584470029.html

https://ria.ru/20201113/otnosheniya-1584460542.html

https://ria.ru/20201113/vybory-1584470562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/bayden-1584444813.html

https://ria.ru/20201113/bayden-1584478831.html

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дональд трамп, джо байден, малайзия, мексика, таиланд, в мире