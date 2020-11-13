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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/bayden-1584515379.html
Эксперт рассказал, как победа Байдена отразится на возобновлении ТТП
Эксперт рассказал, как победа Байдена отразится на возобновлении ТТП
В Таиланде с ожидаемой победой Джо Байдена на выборах президента США связывают надежду на возобновление сотрудничества в формате Транстихоокеанского партнерства РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:51
2020-11-13T16:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
малайзия
мексика
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. В Таиланде с ожидаемой победой Джо Байдена на выборах президента США связывают надежду на возобновление сотрудничества в формате Транстихоокеанского партнерства (ТТП) с участием Штатов, заявил РИА Новости известный таиландский политолог и международный обозреватель газет и телевидения Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - широкая зона свободной торговли с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Американского континента, соглашение о которой было подписано в феврале 2016 года. Оно не было реализовано из-за выхода из него США при президенте Дональде Трампе. Вместо ТТП после выхода США из соглашения по инициативе Японии и еще нескольких стран было подписано Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТП), в которое вошли все страны, ранее участвовавшие в ТТП, кроме США: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Бруней, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур и Вьетнам. Таиланд воздержался в 2016 году от вступления в ТТП и не вошел в ВПТТП."Дело в том, что сегодня совершенно ясно, что если ТТП восстановится, как зона свободной торговли с участием США, и Таиланд в нее не войдет, Таиланд проиграет в соревновании региональных экономик Вьетнаму, который входил в ТТП и входит в ВПСТП", - пояснил он.Он напомнил, что в 2015-2016 годах в Таиланде шел ожесточенный спор между сторонниками и противниками присоединения к ТТП.Средний класс Таиланда опасался, что в такой широкой ЗСТ таиландские товары не смогут конкурировать с товарами, производимыми во Вьетнаме при гораздо более дешевой рабочей силе, не только в других странах соглашения, но и в собственной стране, сказал Минг-Ручиралай."Выход США из ТТП успокоил страсти в Таиланде на какое-то время, но затем разговоры и споры снова стали возникать, теперь уже о вступлении в ВПСТП. Сейчас поддержка идеи вступления в соглашение стала гораздо шире, чем в 2016 году", - сказал он.Несмотря на то что США в составе участников соглашения нет, в него вошли многие страны, которые являются импортерами таиландских товаров, и многим стало ясно, что, оставаясь вне соглашения, Таиланд в еще большей степени находится под угрозой проигрыша Вьетнаму, потому что экспортирует в эти страны во многом те же товары, что и Вьетнам, пояснил эксперт."Если раньше Вьетнам и Таиланд боролись за первое место в мире по экспорту риса, и в значительной мере эта борьба сохранилась и сейчас, в наши дни к этому соревнованию добавилось соревнование в экспорте промышленных товаров, товаров народного потребления и в туризме", - добавил Минг-Ручиралай."С туризмом все понятно: даже на примере российского туризма четко видно, что Таиланд и Вьетнам стали двумя основными направлениями для россиян в Юго-Восточной Азии, хотя еще недавно Таиланд был крупнейшим таким направлением для России. То же происходит и с туризмом из Европы, Восточной Азии и Америки, только по приему китайских туристов Таиланд был до COVID практически вне конкуренции в своем регионе", - напомнил он.Именно поэтому вступление в зону свободной торговли, в которой уже находится Вьетнам, выходящий на неплохие показатели по экспортному промышленному производству, становится сейчас неизбежной необходимостью для Таиланда, продолжил он."В этой ситуации в Таиланде многие надеются, что при Байдене США, с которыми у Таиланда давние близкие дружеские отношения, снова заинтересуются участием в Транстихоокеанском партнерстве, и тогда Таиланд сможет в это партнерство вступить с поддержкой Америки", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20201113/putin-1584470029.html
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дональд трамп, джо байден, малайзия, мексика, таиланд, в мире

Эксперт рассказал, как победа Байдена отразится на возобновлении ТТП

16:51 13.11.2020
 
© REUTERS / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Andrew Harnik
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БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. В Таиланде с ожидаемой победой Джо Байдена на выборах президента США связывают надежду на возобновление сотрудничества в формате Транстихоокеанского партнерства (ТТП) с участием Штатов, заявил РИА Новости известный таиландский политолог и международный обозреватель газет и телевидения Нитипхумтханат Минг-Ручиралай.
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) - широкая зона свободной торговли с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Американского континента, соглашение о которой было подписано в феврале 2016 года. Оно не было реализовано из-за выхода из него США при президенте Дональде Трампе. Вместо ТТП после выхода США из соглашения по инициативе Японии и еще нескольких стран было подписано Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТП), в которое вошли все страны, ранее участвовавшие в ТТП, кроме США: Австралия, Канада, Новая Зеландия, Бруней, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур и Вьетнам. Таиланд воздержался в 2016 году от вступления в ТТП и не вошел в ВПТТП.
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"Сейчас, конечно, еще не все понятно с результатами выборов в США, но многое указывает на то, что побеждает Джо Байден, которого американские СМИ уже называют избранным президентом. С его вероятной победой в Таиланде связывают надежды на то, что может возобновиться Транстихоокеанское партнерство в первоначальном виде, с США во главе, и для Таиланда там тоже найдется место", - сказал РИА Новости Минг-Ручиралай.
"Дело в том, что сегодня совершенно ясно, что если ТТП восстановится, как зона свободной торговли с участием США, и Таиланд в нее не войдет, Таиланд проиграет в соревновании региональных экономик Вьетнаму, который входил в ТТП и входит в ВПСТП", - пояснил он.
Он напомнил, что в 2015-2016 годах в Таиланде шел ожесточенный спор между сторонниками и противниками присоединения к ТТП.
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"Тогда в обществе был большой раскол по поводу участия в ТТП. Крупные промышленники и финансовый капитал, а также правительственные чиновники из экономического блока были заинтересованы во вступлении Таиланда в такую огромную зону свободной торговли. Целый ряд неправительственных организаций, представлявших интересы среднего класса, всячески противился этому, внося через дружественных им политиков вопрос о ТТП в общественно-политический дискурс, как спорный вопрос", - рассказал эксперт.
Средний класс Таиланда опасался, что в такой широкой ЗСТ таиландские товары не смогут конкурировать с товарами, производимыми во Вьетнаме при гораздо более дешевой рабочей силе, не только в других странах соглашения, но и в собственной стране, сказал Минг-Ручиралай.
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"Выход США из ТТП успокоил страсти в Таиланде на какое-то время, но затем разговоры и споры снова стали возникать, теперь уже о вступлении в ВПСТП. Сейчас поддержка идеи вступления в соглашение стала гораздо шире, чем в 2016 году", - сказал он.
Несмотря на то что США в составе участников соглашения нет, в него вошли многие страны, которые являются импортерами таиландских товаров, и многим стало ясно, что, оставаясь вне соглашения, Таиланд в еще большей степени находится под угрозой проигрыша Вьетнаму, потому что экспортирует в эти страны во многом те же товары, что и Вьетнам, пояснил эксперт.
"И здесь речь идет уже не только о продукции сельского хозяйства и морепродуктах, они сейчас занимают менее значительное, чем раньше, место в таиландском и вьетнамском экспорте. Речь идет прежде всего об экспорте промышленной продукции и туризме", - уточнил он.
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"Если раньше Вьетнам и Таиланд боролись за первое место в мире по экспорту риса, и в значительной мере эта борьба сохранилась и сейчас, в наши дни к этому соревнованию добавилось соревнование в экспорте промышленных товаров, товаров народного потребления и в туризме", - добавил Минг-Ручиралай.
"С туризмом все понятно: даже на примере российского туризма четко видно, что Таиланд и Вьетнам стали двумя основными направлениями для россиян в Юго-Восточной Азии, хотя еще недавно Таиланд был крупнейшим таким направлением для России. То же происходит и с туризмом из Европы, Восточной Азии и Америки, только по приему китайских туристов Таиланд был до COVID практически вне конкуренции в своем регионе", - напомнил он.
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"Но и туризм – не самое главное, хотя и дошел по объему перед началом пандемии до 18% ВВП Таиланда. Главное – промышленное производство, создающее более 35% ВВП и ориентированное в большой степени на экспорт. Таиланд – крупнейший в Юго-Восточной Азии экспортер компьютеров и компьютерных компонентов, второй в мире по экспорту жестких дисков. Таиланд экспортирует автомобилей и автозапчастей, произведенных в стране, на 26 млрд долларов в год. Таиланд лидирует в мире по производству и экспорту автомобилей-пикапов, и это только два примера", - сказал Минг-Ручиралай.
Именно поэтому вступление в зону свободной торговли, в которой уже находится Вьетнам, выходящий на неплохие показатели по экспортному промышленному производству, становится сейчас неизбежной необходимостью для Таиланда, продолжил он.
"В этой ситуации в Таиланде многие надеются, что при Байдене США, с которыми у Таиланда давние близкие дружеские отношения, снова заинтересуются участием в Транстихоокеанском партнерстве, и тогда Таиланд сможет в это партнерство вступить с поддержкой Америки", - сказал эксперт.
"Поэтому в Таиланде многие будут приветствовать, и многие уже приветствуют победу Джо Байдена на выборах в США", - заключил Минг-Ручиралай.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМалайзияМексикаТаиландВ мире
 
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