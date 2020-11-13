https://ria.ru/20201113/bayden-1584478831.html

Эксперт оценил поздравление Китаем Джо Байдена

Эксперт оценил поздравление Китаем Джо Байдена

Поздравление Китаем Джо Байдена и Камалы Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США отражает их прагматичный подход и надежду... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:19

2020-11-13T14:19

2020-11-13T14:19

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поздравление Китаем Джо Байдена и Камалы Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США отражает их прагматичный подход и надежду Пекина на сотрудничество с "более прагматичной" американской администрацией, считает глава секретариата Делового клуба ШОС Сергей Канавский.В пятницу МИД КНР сообщил, что страна направила поздравление Байдену и Харрис. Китай всю эту неделю оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена. В понедельник Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, заявил, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой".По мнению эксперта, таким образом в Пекине "показали некую прагматичность своих взглядов" в том, что касается будущего сотрудничества с США.Поздравление в адрес Байдена и Харрис с трибуны внешнеполитического ведомства Китая прозвучало лишь во второй половине дня в пятницу, однако лидер страны Си Цзиньпин пока телеграмму с поздравлениями в адрес Байдена не направил, по крайней мере, официальных сообщений об этом не было.В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201113/bayden-1584472917.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/bayden-1584476165.html

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дональд трамп, си цзиньпин, мид кнр, джо байден, пекин, китай, сша, в мире