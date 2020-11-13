Эксперт оценил поздравление Китаем Джо Байдена
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Поздравление Китаем Джо Байдена и Камалы Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США отражает их прагматичный подход и надежду Пекина на сотрудничество с "более прагматичной" американской администрацией, считает глава секретариата Делового клуба ШОС Сергей Канавский.
В пятницу МИД КНР сообщил, что страна направила поздравление Байдену и Харрис. Китай всю эту неделю оставался в числе стран, власти которых откладывали поздравление Байдена. В понедельник Ван Вэньбинь на вопрос о том, когда Пекин намерен сделать официальное заявление по итогам американских выборов, заявил, что "Китай будет действовать в соответствии с международной практикой".
"Такой шаг можно воспринимать, с одной стороны, как проявление лояльности, а с другой - недовольства политикой (президента США) Дональда Трампа. Полагаю, их расчет состоит в том, что Байден как "более лояльный" человек будет проявлять большую сдержанность. Перспективы сотрудничества с новой администрацией США им видятся более реальными и прагматичными", - прокомментировал Канавский.
По мнению эксперта, таким образом в Пекине "показали некую прагматичность своих взглядов" в том, что касается будущего сотрудничества с США.
"Несогласие, которое демонстрировал Байден в отношении политики Трампа, в особенности касается больших проектов, таких как Парижское соглашение. Поэтому, Китай больше внимания на него и обращает. Стоит говорить о большей предсказуемости и системности Байдена, что больше нравится Пекину. Они понимают, как работает система, и не знают, как работать с "внесистемными" правительствами", - указал собеседник агентства.
Поздравление в адрес Байдена и Харрис с трибуны внешнеполитического ведомства Китая прозвучало лишь во второй половине дня в пятницу, однако лидер страны Си Цзиньпин пока телеграмму с поздравлениями в адрес Байдена не направил, по крайней мере, официальных сообщений об этом не было.
В минувшую субботу кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.