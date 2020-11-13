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Посольство Великобритании отказалось комментировать арест россиянина
Посольство Великобритании отказалось комментировать арест россиянина
МИД Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, сообщили РИА Новости в британском посольстве в Москве... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:53
2020-11-13T12:53
аэрофлот
великобритания
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МИД Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, сообщили РИА Новости в британском посольстве в Москве на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения об аресте россиянина за госизмену.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе."МИД Великобритании никогда не комментирует какие-либо сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности", - заявили РИА Новости в посольстве. Там добавили, что "вопросы по данному делу должны быть адресованы российской стороне".
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великобритания
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аэрофлот, великобритания, москва, в мире

Посольство Великобритании отказалось комментировать арест россиянина

12:53 13.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПосольство Великобритании в Москве
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МИД Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, сообщили РИА Новости в британском посольстве в Москве на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения об аресте россиянина за госизмену.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе.
"МИД Великобритании никогда не комментирует какие-либо сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности", - заявили РИА Новости в посольстве. Там добавили, что "вопросы по данному делу должны быть адресованы российской стороне".
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