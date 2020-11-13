https://ria.ru/20201113/arest-1584461186.html

Посольство Великобритании отказалось комментировать арест россиянина

Посольство Великобритании отказалось комментировать арест россиянина

МИД Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, сообщили РИА Новости в британском посольстве в Москве... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:53

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МИД Великобритании никогда не комментирует сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности, сообщили РИА Новости в британском посольстве в Москве на просьбу РИА Новости прокомментировать сообщения об аресте россиянина за госизмену.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что россиянин Дмитрий Федоткин арестован по подозрению в госизмене. По словам источника, Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера британской разведывательной службе."МИД Великобритании никогда не комментирует какие-либо сообщения, касающиеся вопросов разведывательной деятельности", - заявили РИА Новости в посольстве. Там добавили, что "вопросы по данному делу должны быть адресованы российской стороне".

https://ria.ru/20190323/1552056618.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, великобритания, москва, в мире