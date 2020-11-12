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Приговор главе ФБК Жданову за неисполнение решения суда признали законным
Приговор главе ФБК Жданову за неисполнение решения суда признали законным
Симоновский суд Москвы признал законным приговор в виде штрафа в 100 тысяч рублей директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову по обвинению в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:46
2020-11-12T15:46
конкорд менеджмент и консалтинг
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы признал законным приговор в виде штрафа в 100 тысяч рублей директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову по обвинению в злостном неисполнении решения суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.В конце июля судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве назначил Жданову штраф в размере 100 тысяч рублей. Глава ФБК обжаловал это решение, апелляционной инстанцией в данном случае стал Симоновский суд.Как следует из оглашенного в суде обвинения, Жданов не исполнил решение Люблинского суда Москвы от 2017 года. Тогда по иску предпринимателя Алишера Усманова суд обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета ряд видеофрагментов и опровергнуть ряд утверждений.В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил. По этой причине в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой или иной организации вступившего в законную силу решения суда).Жданов с обвинением не согласился, назвав уголовное преследование политическим.В начале ноября источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено новое дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.Ранее комбинат "Московский школьник" отсудил 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК: арбитраж постановил, что распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах являются ложью. С каждого из трех ответчиков, соответственно, взыскано примерно 29 миллионов рублей. Впоследствии компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина заявила о выкупе долга у "Московского школьника". Кроме того, бизнесмен подал в суд и другие иски против этих и других оппозиционеров из-за ложных, по его мнению, утверждений.
https://ria.ru/20201105/fbk-1583276427.html
https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581772474.html
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конкорд менеджмент и консалтинг, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Приговор главе ФБК Жданову за неисполнение решения суда признали законным

15:46 12.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Симоновский суд Москвы признал законным приговор в виде штрафа в 100 тысяч рублей директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову по обвинению в злостном неисполнении решения суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Приговор суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.

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В конце июля судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве назначил Жданову штраф в размере 100 тысяч рублей. Глава ФБК обжаловал это решение, апелляционной инстанцией в данном случае стал Симоновский суд.
Как следует из оглашенного в суде обвинения, Жданов не исполнил решение Люблинского суда Москвы от 2017 года. Тогда по иску предпринимателя Алишера Усманова суд обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета ряд видеофрагментов и опровергнуть ряд утверждений.
В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил. По этой причине в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой или иной организации вступившего в законную силу решения суда).
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Жданов с обвинением не согласился, назвав уголовное преследование политическим.
В начале ноября источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено новое дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.
Ранее комбинат "Московский школьник" отсудил 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК: арбитраж постановил, что распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах являются ложью. С каждого из трех ответчиков, соответственно, взыскано примерно 29 миллионов рублей. Впоследствии компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина заявила о выкупе долга у "Московского школьника". Кроме того, бизнесмен подал в суд и другие иски против этих и других оппозиционеров из-за ложных, по его мнению, утверждений.
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