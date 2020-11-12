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Турция планирует построить железную дорогу в Азербайджан

Турция планирует построить железную дорогу в Азербайджан

Турция намерена построить железную дорогу в азербайджанскую Нахичевань "на фоне последних событий на Кавказе", заявил глава турецкого министерства транспорта и... РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T12:04

2020-11-12T12:06

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

нахичевань

турция

в мире

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АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Турция намерена построить железную дорогу в азербайджанскую Нахичевань "на фоне последних событий на Кавказе", заявил глава турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу в четверг.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

азербайджан

армения

нахичевань

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, нахичевань, турция, в мире