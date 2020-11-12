Турция планирует построить железную дорогу в Азербайджан
12:04 12.11.2020 (обновлено: 12:06 12.11.2020)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРеконструкция железнодорожного моста через реку Кованта в рамках строительства второй очереди Байкало-Амурской магистрали
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Турция намерена построить железную дорогу в азербайджанскую Нахичевань "на фоне последних событий на Кавказе", заявил глава турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу в четверг.
"На фоне последних событий на Кавказе мы планируем построить железную дорогу в сторону Нахичевани. Предварительные исследования скоро будет завершены", - цитирует Караисмаилоглу агентство Anadolu.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.