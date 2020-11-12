https://ria.ru/20201112/yunosha-1584275750.html

Во Владивостоке юноша ранил подростка из пневматики

Во Владивостоке юноша ранил подростка из пневматики

Полиция проводит проверку по факту ранения во Владивостоке школьника из пневматики, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:26

2020-11-12T13:26

2020-11-12T13:26

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ранения во Владивостоке школьника из пневматики, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.По его словам, по результатам экспертизы будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Также в полиции уточнили, что хулиган стрелял из пневматики.Местное издание Vl.ru со ссылкой на мать пострадавшего школьника сообщает, что мальчик ранен в затылок, а стрелявший из пневматики юноша ранее ограбил их квартиру, за что был осужден и отсидел 9 месяцев.

https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия