https://ria.ru/20201112/yunosha-1584275750.html
Во Владивостоке юноша ранил подростка из пневматики
Во Владивостоке юноша ранил подростка из пневматики
Полиция проводит проверку по факту ранения во Владивостоке школьника из пневматики, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:26
2020-11-12T13:26
2020-11-12T13:26
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ранения во Владивостоке школьника из пневматики, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.По его словам, по результатам экспертизы будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. Также в полиции уточнили, что хулиган стрелял из пневматики.Местное издание Vl.ru со ссылкой на мать пострадавшего школьника сообщает, что мальчик ранен в затылок, а стрелявший из пневматики юноша ранее ограбил их квартиру, за что был осужден и отсидел 9 месяцев.
https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, происшествия