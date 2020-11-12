https://ria.ru/20201112/yunesko-1584281540.html

Россия привлечет ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей в Карабахе

Россия привлечет ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей в Карабахе

Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:51

2020-11-12T13:51

2020-11-12T14:02

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

юнеско

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/103735/72/1037357241_0:0:2001:1126_1400x0_80_0_0_70a7a4d21bd67d3ab17a138001156a5d.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы вот эти силы культурного наследия восстанавливать, обеспечивать уважительное к ним отношение", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, азербайджан, армения, в мире