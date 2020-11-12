https://ria.ru/20201112/yunesko-1584281540.html
Россия привлечет ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей в Карабахе
Россия привлечет ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей в Карабахе
Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:51
2020-11-12T13:51
2020-11-12T14:02
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юнеско
азербайджан
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва будет привлекать ЮНЕСКО, чтобы сохранить культурные ценности в Нагорном Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы вот эти силы культурного наследия восстанавливать, обеспечивать уважительное к ним отношение", - сказал Лавров на онлайн-пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201112/pashinyan-1584283934.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, азербайджан, армения, в мире