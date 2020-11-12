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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201112/vybory-1584338640.html
Эксперт прокомментировал неопределенность с итогами выборов в США
Эксперт прокомментировал неопределенность с итогами выборов в США
Архаичная избирательная система США сама провоцирует неопределенность с итогами голосования на выборах президента, если бы там было прямое голосование, то... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T17:49
2020-11-12T17:49
выборы президента сша — 2020
валерий гарбузов
дональд трамп
российская академия наук
джо байден
канада
сша
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архаичная избирательная система США сама провоцирует неопределенность с итогами голосования на выборах президента, если бы там было прямое голосование, то нынешней сложной ситуации, сложившейся после выборов президента, в США бы не было, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Кроме того, одной из причин нынешней неопределенности с итогами голосования стала и пандемия. "Если бы не пандемия, мы бы уже 4-го (ноября) знали, кто победитель. Пандемия спутала карты всем - и Трампу прежде всего, и Байдену, и вообще изменила фокус всего избирательного процесса в этом году. Так что кандидаты на ходу, в полете должны были менять свой избирательный багаж, приспосабливаться к ситуации, и они не очень умело это сделали", - пояснил аналитик.В США, по словам политолога, есть группа граждан, около 10%, не имеющих четкой политической позиции, которые проживают как раз в колеблющихся штатах. "Америка расколота 50 на 50. Но есть в США группа - до 10% - неопределившихся избирателей, которая свободно гуляет от одной партии к другой. Они проживают в тех самых злополучных штатах, к которым сегодня обращено внимание. Каждые четыре года они могут менять свои предпочтения - то за республиканца, то за демократа. У них не сформировано стойкое политическое мышление - на этом играют кандидаты. И получается, что итог выборов завязан на эти штаты. То есть победитель становится своеобразным заложником ситуации, которая складывается с этими штатами", - отметил Гарбузов. Он добавил, что подобная ситуация в США происходит регулярно, но в этом году она серьезно обострилась.
https://ria.ru/20201112/bayden-1584303181.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/ssha-1584277086.html
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валерий гарбузов, дональд трамп, российская академия наук, джо байден, канада, сша, в мире

Эксперт прокомментировал неопределенность с итогами выборов в США

17:49 12.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюллетени в коробках на столе внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
Бюллетени в коробках на столе внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архаичная избирательная система США сама провоцирует неопределенность с итогами голосования на выборах президента, если бы там было прямое голосование, то нынешней сложной ситуации, сложившейся после выборов президента, в США бы не было, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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"Избирательная система США, конечно, такая интересная, подобной нет нигде. Она сама провоцирует такие итоги. Большинство избирателей, оказывается, по стране ничего не значат, на уровне штатов есть еще выборщики, они все и решают. И вот идет борьба за перетягивание этих голосов выборщиков", - сказал эксперт в ходе онлайн пресс-конференции.
"Если бы было прямое голосование, то, я думаю, в такой ситуации Америка не оказалась бы. Но она оказалась в такой ситуации. И тут ничего не поделать - это одна из постоянных величин - рудимент, архаика, американцы цепляются за прошлое. Но это реалии современности. Это тоже способствовало этой создавшейся ситуации", - подчеркнул он.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 13:30Акценты
Джо Байден клеймит Дональда Трампа и начинает назначать кадрыТранзит власти в США может пройти болезненно. Байден обвинил Трампа в нежелании признать итоги выборов и анонсировал первый кадровый ход в своей команде. Главой аппарата станет его давний соратник Рон Клейн. Он боролся с Эболой (в Африке) и Трампом (в США, вербально).
Кроме того, одной из причин нынешней неопределенности с итогами голосования стала и пандемия. "Если бы не пандемия, мы бы уже 4-го (ноября) знали, кто победитель. Пандемия спутала карты всем - и Трампу прежде всего, и Байдену, и вообще изменила фокус всего избирательного процесса в этом году. Так что кандидаты на ходу, в полете должны были менять свой избирательный багаж, приспосабливаться к ситуации, и они не очень умело это сделали", - пояснил аналитик.
В США, по словам политолога, есть группа граждан, около 10%, не имеющих четкой политической позиции, которые проживают как раз в колеблющихся штатах. "Америка расколота 50 на 50. Но есть в США группа - до 10% - неопределившихся избирателей, которая свободно гуляет от одной партии к другой. Они проживают в тех самых злополучных штатах, к которым сегодня обращено внимание. Каждые четыре года они могут менять свои предпочтения - то за республиканца, то за демократа. У них не сформировано стойкое политическое мышление - на этом играют кандидаты. И получается, что итог выборов завязан на эти штаты. То есть победитель становится своеобразным заложником ситуации, которая складывается с этими штатами", - отметил Гарбузов. Он добавил, что подобная ситуация в США происходит регулярно, но в этом году она серьезно обострилась.
 
Выборы президента США — 2020Валерий ГарбузовДональд ТрампРоссийская академия наукДжо БайденКанадаСШАВ мире
 
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