Эксперт прокомментировал неопределенность с итогами выборов в США
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюллетени в коробках на столе внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архаичная избирательная система США сама провоцирует неопределенность с итогами голосования на выборах президента, если бы там было прямое голосование, то нынешней сложной ситуации, сложившейся после выборов президента, в США бы не было, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Избирательная система США, конечно, такая интересная, подобной нет нигде. Она сама провоцирует такие итоги. Большинство избирателей, оказывается, по стране ничего не значат, на уровне штатов есть еще выборщики, они все и решают. И вот идет борьба за перетягивание этих голосов выборщиков", - сказал эксперт в ходе онлайн пресс-конференции.
"Если бы было прямое голосование, то, я думаю, в такой ситуации Америка не оказалась бы. Но она оказалась в такой ситуации. И тут ничего не поделать - это одна из постоянных величин - рудимент, архаика, американцы цепляются за прошлое. Но это реалии современности. Это тоже способствовало этой создавшейся ситуации", - подчеркнул он.
Вчера, 13:30АкцентыДжо Байден клеймит Дональда Трампа и начинает назначать кадрыТранзит власти в США может пройти болезненно. Байден обвинил Трампа в нежелании признать итоги выборов и анонсировал первый кадровый ход в своей команде. Главой аппарата станет его давний соратник Рон Клейн. Он боролся с Эболой (в Африке) и Трампом (в США, вербально).
Кроме того, одной из причин нынешней неопределенности с итогами голосования стала и пандемия. "Если бы не пандемия, мы бы уже 4-го (ноября) знали, кто победитель. Пандемия спутала карты всем - и Трампу прежде всего, и Байдену, и вообще изменила фокус всего избирательного процесса в этом году. Так что кандидаты на ходу, в полете должны были менять свой избирательный багаж, приспосабливаться к ситуации, и они не очень умело это сделали", - пояснил аналитик.
В США, по словам политолога, есть группа граждан, около 10%, не имеющих четкой политической позиции, которые проживают как раз в колеблющихся штатах. "Америка расколота 50 на 50. Но есть в США группа - до 10% - неопределившихся избирателей, которая свободно гуляет от одной партии к другой. Они проживают в тех самых злополучных штатах, к которым сегодня обращено внимание. Каждые четыре года они могут менять свои предпочтения - то за республиканца, то за демократа. У них не сформировано стойкое политическое мышление - на этом играют кандидаты. И получается, что итог выборов завязан на эти штаты. То есть победитель становится своеобразным заложником ситуации, которая складывается с этими штатами", - отметил Гарбузов. Он добавил, что подобная ситуация в США происходит регулярно, но в этом году она серьезно обострилась.