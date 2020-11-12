https://ria.ru/20201112/vybory-1584338640.html

Эксперт прокомментировал неопределенность с итогами выборов в США

Эксперт прокомментировал неопределенность с итогами выборов в США

Архаичная избирательная система США сама провоцирует неопределенность с итогами голосования на выборах президента, если бы там было прямое голосование, то... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:49

2020-11-12T17:49

2020-11-12T17:49

выборы президента сша — 2020

валерий гарбузов

дональд трамп

российская академия наук

джо байден

канада

сша

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Архаичная избирательная система США сама провоцирует неопределенность с итогами голосования на выборах президента, если бы там было прямое голосование, то нынешней сложной ситуации, сложившейся после выборов президента, в США бы не было, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Кандидат от демократов Джо Байден заявил о своем избрании президентом США, ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Кроме того, одной из причин нынешней неопределенности с итогами голосования стала и пандемия. "Если бы не пандемия, мы бы уже 4-го (ноября) знали, кто победитель. Пандемия спутала карты всем - и Трампу прежде всего, и Байдену, и вообще изменила фокус всего избирательного процесса в этом году. Так что кандидаты на ходу, в полете должны были менять свой избирательный багаж, приспосабливаться к ситуации, и они не очень умело это сделали", - пояснил аналитик.В США, по словам политолога, есть группа граждан, около 10%, не имеющих четкой политической позиции, которые проживают как раз в колеблющихся штатах. "Америка расколота 50 на 50. Но есть в США группа - до 10% - неопределившихся избирателей, которая свободно гуляет от одной партии к другой. Они проживают в тех самых злополучных штатах, к которым сегодня обращено внимание. Каждые четыре года они могут менять свои предпочтения - то за республиканца, то за демократа. У них не сформировано стойкое политическое мышление - на этом играют кандидаты. И получается, что итог выборов завязан на эти штаты. То есть победитель становится своеобразным заложником ситуации, которая складывается с этими штатами", - отметил Гарбузов. Он добавил, что подобная ситуация в США происходит регулярно, но в этом году она серьезно обострилась.

https://ria.ru/20201112/bayden-1584303181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/ssha-1584277086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гарбузов, дональд трамп, российская академия наук, джо байден, канада, сша, в мире