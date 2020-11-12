https://ria.ru/20201112/udmurtiya-1584258249.html

Удмуртия представит девять брендов продуктов питания на "Вкусах России"

Удмуртия представит девять брендов продуктов питания на "Вкусах России"

Девять предприятий Удмуртии представят гастрономические символы республики на национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России",... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:32

2020-11-12T12:32

2020-11-12T12:32

удмуртская республика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

удмуртская республика (удмуртия)

экономика

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УФА, 12 ноя – РИА Новости. Девять предприятий Удмуртии представят гастрономические символы республики на национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", организованном Минсельхозом РФ, сообщили в пресс-службе руководителя региона.По данным пресс-службы, на участие в конкурсе заявлялись 13 производителей продуктов из Удмуртии, регистрацию прошли 9 из них."Удмуртия представляет 9 брендов из линейки отборных натуральных продуктов, производимых малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами республики. Это сарапульская копченая стерлядь, каракулинская пастила-пластинка, годекшурские пельмени, козий сыр Турынгурт, ижевские овощные чипсы, природная минеральная вода "Увинская жемчужина". Сразу 2 бренда представили пчеловоды республики – это удмуртский крем-мед и вяткогубернский мед. И, конечно же, знатные удмуртские перепечи, ставшие известными во всем мире после выступления Бурановских бабушек на Евровидении в 2012 году", - сообщат пресс-служба главы региона.Отмечается, что продукция от удмуртских производителей представлена в трех номинациях: "Попробуй, полюбишь", "Из нашей деревни" и "На всю страну"."Удмуртские перепечи, безусловно, наше гастрономическое достояние, гордость национальной кухни, без этого блюда в республике, пожалуй, не обходится ни один праздник и прием гостей. Но мы надеемся, что благодаря конкурсу станут популярны и узнаваемы и другие продукты питания, производимые нашими фермерами. Они смогут расширить географию продаж и внести свою лепту в продвижение внутреннего туризма", - цитирует пресс-служба главу минсельхоза региона Ольгу Абрамову.Удмуртское национальное блюдо перепечи - это открытые пирожки, в качестве начинки может быть мясо, овощи, грибы. Их подают с топленым молоком, мясным или грибным бульоном.Прием региональных заявок на конкурс "Вкус России" завершился 9 ноября. Участниками стали 500 брендов из 79 регионов страны. Победителей выявят народным голосованием с 19 ноября по 2 декабря.

https://ria.ru/20201105/udmurtiya-1583158937.html

https://ria.ru/20201030/udmurtiya-1582321150.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), удмуртская республика (удмуртия), экономика