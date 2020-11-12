https://ria.ru/20201112/test-1584339339.html

В Петербурге начали выпускать новую тест-систему на антитела к COVID-19

В Петербурге начали выпускать новую тест-систему на антитела к COVID-19

Новую тест-систему для определения суммарных антител к COVID-19 начали выпускать в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:51

2020-11-12T17:51

2020-11-12T17:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений елин

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Новую тест-систему для определения суммарных антител к COVID-19 начали выпускать в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.Новая тест-система "SARS-CoV-2-CoronaPass" была разработана консорциумом биотехнологических компаний "Биопалитра", ЦГРМ "Генетико" и компанией "НекстГен"."После клинических испытаний тест-система "SARS-CoV-2-CoronaPass" показала высокие результаты: отсутствие ложноположительных результатов – 100%, чувствительность – 98,7% на выборке людей, перенесших подтвержденную инфекцию COVID-19. Тест отличает короткое время анализа – всего 55 минут – и отсутствие необходимости предварительного разведения образца", - говорится в сообщении.Партия тест-систем в количестве 528 тысяч тестов уже произведена и в настоящее время находится на завершающей стадии получения регистрационного удостоверения.По словам разработчика и основателя компании "Биопалитра" Николая Максимова, тест-система сконструирована с применением технологии сэндвич-анализа, поэтому способна определять все классы иммуноглобулинов (суммарные антитела), включая ранние антитела IgM, а также IgG и IgA."В то время как большинство аналогичных тестов на рынке направлены на определение антител к так называемому N-белку коронавируса (нуклеопротеин), что свидетельствует о перенесенном заболевании, которое могло не привести к выработке защитного иммунитета. Присутствие же антител к S-RBD является индикатором выработки защитного иммунитета. Именно поэтому S-белок, а не N-белок входит в состав вакцин, которые сейчас зарегистрированы в РФ и проходят медицинские испытания", - отмечается в сообщении.Производственная площадка компании "Биопалитра" расположена на территории Особой экономической зоны в Петербурге (участок "Новоорловская"). Мощность предприятия составляет 15 миллионов тестов в год. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, санкт-петербург, общество