https://ria.ru/20201112/sotskarty-1584281007.html
В Москве заблокируют социальные карты учащихся
В Москве заблокируют социальные карты учащихся
После того, как учебные заведения столицы перейдут на дистанционный режим обучения, социальные карты учащихся заблокируют, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:47
2020-11-12T13:47
2020-11-12T13:58
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После того, как учебные заведения столицы перейдут на дистанционный режим обучения, социальные карты учащихся заблокируют, сказал мэр Москвы Сергей Собянин."То, что касается проезда на транспорте. После того, как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/studenty-1583928530.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество