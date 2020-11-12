https://ria.ru/20201112/sotskarty-1584281007.html

В Москве заблокируют социальные карты учащихся

В Москве заблокируют социальные карты учащихся

После того, как учебные заведения столицы перейдут на дистанционный режим обучения, социальные карты учащихся заблокируют, сказал мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.11.2020

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2020-11-12T13:47

2020-11-12T13:58

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. После того, как учебные заведения столицы перейдут на дистанционный режим обучения, социальные карты учащихся заблокируют, сказал мэр Москвы Сергей Собянин."То, что касается проезда на транспорте. После того, как учебные заведения прекратят свою работу, будут заблокированы и транспортные социальные карты", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/studenty-1583928530.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество