Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/son-1584207289.html
Названы правила здорового сна
Названы правила здорового сна
Врач-невролог Владислав Елиневский рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как обеспечить хороший сон ночью. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:35
2020-11-12T03:35
здоровье
сон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a783cce9016e8df163729dfe69cb7f78.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Врач-невролог Владислав Елиневский рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как обеспечить хороший сон ночью."Не спите днем, если это вам мешает заснуть ночью. &lt;…&gt; Если вы поспите днем, это, скорее всего, укоротит ночной сон. Есть люди, которые испытывают необходимость хотя бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем с ночным сном. Днем желательно в кровати ничего не делать – не лежать, не читать. Еще днем важно поддерживать определенный уровень физической активности. Если тело недостаточно устало, не исчерпало свою энергию, спать будет плохо", – отметил Елиневский.По его словам, за три – четыре часа до сна нужно избегать активных физических упражнений, плотных приемов пищи, перед отходом ко сну следует приглушать свет и убирать раздражители.Невролог добавил, что важно ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать в одном месте и примерно в одинаковой позе."Если сон не наступает, можно постараться расслабиться, представить, что вы лежите на берегу моря, подумать о приятном, немножко понапрягать и порасслаблять мышцы. Если нет чувства сонливости, в этот момент идти в кровать не нужно. Нужно постараться это чувство у себя спровоцировать", – заключил он.
https://ria.ru/20201108/stress-1583383224.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1400x0_80_0_0_34748e9fc34527b34c6227ae210295a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, сон, общество

Названы правила здорового сна

03:35 12.11.2020
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Depositphotos / piotr_marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Врач-невролог Владислав Елиневский рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как обеспечить хороший сон ночью.
"Не спите днем, если это вам мешает заснуть ночью. <…> Если вы поспите днем, это, скорее всего, укоротит ночной сон. Есть люди, которые испытывают необходимость хотя бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем с ночным сном. Днем желательно в кровати ничего не делать – не лежать, не читать. Еще днем важно поддерживать определенный уровень физической активности. Если тело недостаточно устало, не исчерпало свою энергию, спать будет плохо", – отметил Елиневский.
По его словам, за три – четыре часа до сна нужно избегать активных физических упражнений, плотных приемов пищи, перед отходом ко сну следует приглушать свет и убирать раздражители.
Невролог добавил, что важно ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать в одном месте и примерно в одинаковой позе.
"Если сон не наступает, можно постараться расслабиться, представить, что вы лежите на берегу моря, подумать о приятном, немножко понапрягать и порасслаблять мышцы. Если нет чувства сонливости, в этот момент идти в кровать не нужно. Нужно постараться это чувство у себя спровоцировать", – заключил он.
Девушка ест перед экраном ноутбука - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 08:00РИА Наука
Как правильно заедать стресс. Что успокаивает и от чего нужно отказаться
 
ЗдоровьесонОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь
08:18В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID
08:17Эксперт рассказала, может ли рыбий жир защитить от COVID-19
08:17СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
08:13ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов села на юге республики
08:12ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа
08:07Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
08:05В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
08:00Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
07:49Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
07:47В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
07:44В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
07:39Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
07:33В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
07:24Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
07:15Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
07:09Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам
07:05В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
06:55В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"
06:45Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
Лента новостейМолния