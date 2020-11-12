https://ria.ru/20201112/son-1584207289.html

Названы правила здорового сна

Названы правила здорового сна

Врач-невролог Владислав Елиневский рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как обеспечить хороший сон ночью. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T03:35

2020-11-12T03:35

2020-11-12T03:35

здоровье

сон

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Врач-невролог Владислав Елиневский рассказал в эфире телеканала "МИР 24", как обеспечить хороший сон ночью."Не спите днем, если это вам мешает заснуть ночью. <…> Если вы поспите днем, это, скорее всего, укоротит ночной сон. Есть люди, которые испытывают необходимость хотя бы на 20 минут прилечь, но обычно у них нет проблем с ночным сном. Днем желательно в кровати ничего не делать – не лежать, не читать. Еще днем важно поддерживать определенный уровень физической активности. Если тело недостаточно устало, не исчерпало свою энергию, спать будет плохо", – отметил Елиневский.По его словам, за три – четыре часа до сна нужно избегать активных физических упражнений, плотных приемов пищи, перед отходом ко сну следует приглушать свет и убирать раздражители.Невролог добавил, что важно ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать в одном месте и примерно в одинаковой позе."Если сон не наступает, можно постараться расслабиться, представить, что вы лежите на берегу моря, подумать о приятном, немножко понапрягать и порасслаблять мышцы. Если нет чувства сонливости, в этот момент идти в кровать не нужно. Нужно постараться это чувство у себя спровоцировать", – заключил он.

https://ria.ru/20201108/stress-1583383224.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сон, общество