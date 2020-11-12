В Армении освободили экс-главу СНБ
© Sputnik / Асатур Есаянц Артур Ванецян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Суд освободил экс-главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, задержанного в четверг за организацию в Ереване акции протеста, участники которой требовали отставки премьера республики Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест. Задержаны десять оппозиционных лидеров, в том числе глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, бывшие вице-спикеры парламента Ара Саакян и Эдуард Шармазанов, экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
После заседания суда бывший руководитель специальной службы подошел к журналистам, заявив, что уголовное дело, по которому он обвиняется, является абсурдным и скоро будет прекращено.
"Для завершения предательского плана необходимо было лишить свободы выступающих против этого руководителей политических партий. Слава Богу, суд правильно оценил ситуацию и принял справедливое решение. Это абсурдное уголовное дело, которое обязательно будет прекращено единственная цель. Единственной целью было лишение свободы на три дня", - сказал Ванецян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.