https://ria.ru/20201112/skripali-1584220850.html

Россия будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей

Россия будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей

Россия найдет способ провести заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипалей, все российские вопросы по которому до сих пор остаются без ответов, заявил в... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:27

2020-11-12T09:27

2020-11-12T09:30

солсбери

сергей лавров

главное разведывательное управление рф

форин-офис

лондон

оон

юлия скрипаль

сергей скрипаль

дело об отравлении скрипалей

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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия найдет способ провести заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипалей, все российские вопросы по которому до сих пор остаются без ответов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он отметил, что Западу расследование уже не нужно. "Ну, там "задача", собственно говоря, выполнена: преступник найден (то бишь мы), он объявлен, расследование уже не нужно. Тема Скрипалей, звучащая публично, не очень выгодна (западным государствам – ред.)", - сказал Небензя.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

https://radiosputnik.ria.ru/20180529/1521582604.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/skripal-1579428816.html

солсбери

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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