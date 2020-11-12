Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/skripali-1584220850.html
Россия будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей
Россия будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей
Россия найдет способ провести заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипалей, все российские вопросы по которому до сих пор остаются без ответов, заявил в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:27
2020-11-12T09:30
солсбери
сергей лавров
главное разведывательное управление рф
форин-офис
лондон
оон
юлия скрипаль
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:222:2774:1782_1400x0_80_0_0_9087339fae96918fd48f836b8fa0f0d3.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия найдет способ провести заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипалей, все российские вопросы по которому до сих пор остаются без ответов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он отметил, что Западу расследование уже не нужно. "Ну, там "задача", собственно говоря, выполнена: преступник найден (то бишь мы), он объявлен, расследование уже не нужно. Тема Скрипалей, звучащая публично, не очень выгодна (западным государствам – ред.)", - сказал Небензя.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
https://radiosputnik.ria.ru/20180529/1521582604.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/skripal-1579428816.html
солсбери
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1400x0_80_0_0_35f50cf8edd8fd275335b4f92728546f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солсбери, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, форин-офис, лондон, оон, юлия скрипаль, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, василий небензя, совет безопасности оон, в мире

Россия будет добиваться заседания СБ ООН по делу Скрипалей

09:27 12.11.2020 (обновлено: 09:30 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия найдет способ провести заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипалей, все российские вопросы по которому до сих пор остаются без ответов, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы про Скрипалей тоже не забыли… Мы найдем способ, как провести заседание по Скрипалям, потому что дело Скрипалей тоже повисло в воздухе. Все эти 50 или 250 вопросов, которые мы поставили, остались без ответа", - сказал полпред.
Он отметил, что Западу расследование уже не нужно. "Ну, там "задача", собственно говоря, выполнена: преступник найден (то бишь мы), он объявлен, расследование уже не нужно. Тема Скрипалей, звучащая публично, не очень выгодна (западным государствам – ред.)", - сказал Небензя.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Указатель окружной больницы Солсбери - РИА Новости, 1920, 29.05.2018
29 мая 2018, 11:23Акценты
"Касторка и йод". Скрипали выжили, хотя врачи этого не ожидалиВрачи, которые спасали Скрипалей, не верили, что получится. Впрочем, и чудесное выздоровление – это еще не конец истории. Медики оставляют интригу.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 15:41Сказано в эфире
"Какие-то не такие". Эксперт о цели продления санкций по делу СкрипалейЕвросоюз продлил на год санкции против России по делу Скрипалей. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян.
 
СолсбериСергей ЛавровГлавное разведывательное управление РФФорин-офисЛондонООНЮлия СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВасилий НебензяСовет Безопасности ООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния