Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/sirius-1584243029.html
Комитеты Совфеда поддержали проект о федеральной территории "Сириус"
Комитеты Совфеда поддержали проект о федеральной территории "Сириус"
Комитеты Совета Федерации поддержали концепцию законопроекта о федеральной территории "Сириус", сообщил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета СФ РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:40
2020-11-12T11:40
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитеты Совета Федерации поддержали концепцию законопроекта о федеральной территории "Сириус", сообщил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода."Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, комитет СФ по экономической политике поддерживают концепцию данного законопроекта", - говорится в отзыве конституционного комитета.В документе также отмечается, что комитетом проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта, коррупциогенные факторы не выявлены. Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства."На основании изложенного комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает концепцию представленного законопроекта", - отмечается в отзыве.
https://ria.ru/20201109/sirius-1583740534.html
https://ria.ru/20201014/zakonoproekt-1579812119.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, политика

Комитеты Совфеда поддержали проект о федеральной территории "Сириус"

11:40 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитеты Совета Федерации поддержали концепцию законопроекта о федеральной территории "Сириус", сообщил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 13:39
Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"
Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода.
"Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, комитет СФ по экономической политике поддерживают концепцию данного законопроекта", - говорится в отзыве конституционного комитета.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 17:15
Клишас рассказал о законопроекте о федеральных территориях
В документе также отмечается, что комитетом проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта, коррупциогенные факторы не выявлены. Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.
"На основании изложенного комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает концепцию представленного законопроекта", - отмечается в отзыве.
 
Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39На сайте Минобороны открылся раздел о российских миротворцах в Карабахе
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
Лента новостейМолния