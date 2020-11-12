https://ria.ru/20201112/sirius-1584243029.html

Комитеты Совфеда поддержали проект о федеральной территории "Сириус"

Комитеты Совфеда поддержали проект о федеральной территории "Сириус"

Комитеты Совета Федерации поддержали концепцию законопроекта о федеральной территории "Сириус", сообщил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета СФ РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:40

2020-11-12T11:40

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андрей клишас

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Комитеты Совета Федерации поддержали концепцию законопроекта о федеральной территории "Сириус", сообщил РИА Новости в четверг глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы документа - сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.Предполагается, что федеральная территория "Сириус" будет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельной с собственным бюджетом и имуществом. Глава федеральной территории "Сириус" является высшим должностным лицом территории и возглавляет администрацию. Он избирается советом по представлению президента на срок до пяти лет. Вопросы организации функционирования федеральной территории "Сириус" будут решаться в течение пятилетнего переходного периода."Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам, комитет СФ по экономической политике поддерживают концепцию данного законопроекта", - говорится в отзыве конституционного комитета.В документе также отмечается, что комитетом проведена антикоррупционная экспертиза законопроекта, коррупциогенные факторы не выявлены. Принятие законопроекта не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства."На основании изложенного комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает концепцию представленного законопроекта", - отмечается в отзыве.

https://ria.ru/20201109/sirius-1583740534.html

https://ria.ru/20201014/zakonoproekt-1579812119.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, политика