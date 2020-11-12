https://ria.ru/20201112/shos-1584303057.html

Комментарий: китайская инициатива "четырех сообществ" раскрывает суть ШОС

Комментарий: китайская инициатива "четырех сообществ" раскрывает суть ШОС

По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в формате видеоконференции 10 ноября 2020 года, была... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:59

2020-11-12T15:59

2020-11-12T15:59

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МОСКВА, 12 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". По итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в формате видеоконференции 10 ноября 2020 года, была одобрена Московская декларация, шесть заявлений и пакет многопрофильных документов.Выступая на заседании с программной речью, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость поддерживать и развивать "Шанхайский дух", выдвинув инициативу "четырёх сообществ". Это не только определяет будущее направление дальнейшего развития ШОС, но и обогащает идею сообщества единой судьбы человечества, имея глубокое значение для сохранения регионального и глобального мира и развития.Нынешний саммит ШОС прошёл на фоне пандемии коронавирусной инфекции и усиления унилатерализма и протекционизма. В этот сложный момент страны-члены ШОС, на которые приходится более 20% от общего мирового ВВП и 40% общего населения, становятся одной из опорных сил всего мира.Отвечая на вопрос, как развивать "Шанхайский дух" в новой международной архитектонике, глава КНР впервые высказал идею о формировании сообщества всеобщего здравоохранения, безопасности, совместного развития и гуманитарной поддержки. Данная концепция раскрывает суть ШОС и представляет китайский вариант для преодоления продолжающегося глобального кризиса.Комментируя китайскую идею, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский отметил, что эта идея поможет странам-членам ШОС определить общую стратегию противостояния вызовам.Перед всеми членами ШОС стоит общая задача восстановления экономики в условиях пандемии. В 3-й Китайской международной импортной выставке, которая прошла с 5 по 10 ноября в Шанхае, в онлайн- и оффлайн-режиме приняли участие около 200 компаний из стран-членов ШОС, а также стран-наблюдателей и партнёров по диалогу данной организации, продемонстрировав твёрдое намерение и далее углублять сотрудничество.Чтобы расширить путь практического сотрудничества для ШОС, Китай выдвинул такие инициативы, как сопряжение инициативы интеграционного развития "Один пояс и один путь" с национальными стратегиями социально-экономического развития различных стран, а также содействие укреплению сотрудничества между всеми заинтересованными странами в таких областях, как цифровая экономика, электронная коммерция, искусственный интеллект и так далее.По мнению генерального секретаря ШОС Владимира Норова, то, что Китай ускоряет реализацию новой модели развития, в которой внутренний рынок занимает центральное место, а вместе с внешним рынком способствует обоюдному развитию, будет способствовать более качественному развитию страны и обеспечивать наибольшие возможности для содействия совместному развитию всех стран. ШОС, которой в 2021 году исполнится 20 лет, будет сохранять жизнеспособность в перспективе. Её страны-члены, которые стоят перед лицом разнообразных угроз и вызовов безопасности нетрадиционного характера, будут прилагать ещё больше усилий для укрепления сотрудничества в области безопасности, экономики, торговли, гуманитарных наук.Как эффективная полноформатная региональная организация ШОС привержена общему развитию и построению более тесного сообщества единой судьбы на благо народов региона и всего мира, отказываясь от всяких мыслей об игре с нулевой суммой, протекционизма и создания блоков. Как член-основатель ШОС Китай вступает в новый этап развития и призывает все члены-страны организации воспользоваться новыми возможностями для развития, а также углубить сотрудничество, руководствуясь принципом "Шанхайского духа" внести ещё более существенный вклад в мировое развитие.

https://ria.ru/20201105/rynok-1583245142.html

https://ria.ru/20201106/prodazhi-1583349746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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