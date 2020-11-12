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Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 12.11.2020
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 19.47 мск. По данным Downdetector, 71% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, 21% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 7% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.Во "ВКонтакте" подтвердили сообщения о сбоях и пообещали оперативно восстановить работу. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.
нижний новгород
москва
екатеринбург
санкт-петербург
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нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, казань, общество

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети

20:13 12.11.2020 (обновлено: 20:19 12.11.2020)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 19.47 мск. По данным Downdetector, 71% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, 21% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 7% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
Во "ВКонтакте" подтвердили сообщения о сбоях и пообещали оперативно восстановить работу.

"У пользователей могут возникать временные проблемы с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстанавливаем работу", - сказали в пресс-службе "ВКонтакте".

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.
 
Нижний НовгородВКонтактеМоскваЕкатеринбургСанкт-ПетербургКазаньОбщество
 
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