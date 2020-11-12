https://ria.ru/20201112/sboy-1584370789.html
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:13
2020-11-12T20:13
2020-11-12T20:19
нижний новгород
вконтакте
москва
екатеринбург
санкт-петербург
казань
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 19.47 мск. По данным Downdetector, 71% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, 21% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 7% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.Во "ВКонтакте" подтвердили сообщения о сбоях и пообещали оперативно восстановить работу. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.
нижний новгород
москва
екатеринбург
санкт-петербург
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, казань, общество