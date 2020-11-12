https://ria.ru/20201112/sboy-1584370789.html

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:13

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нижний новгород

вконтакте

москва

екатеринбург

санкт-петербург

казань

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 19.47 мск. По данным Downdetector, 71% пользователей соцсети жалуется на проблемы с загрузкой сайта, 21% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 7% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.Во "ВКонтакте" подтвердили сообщения о сбоях и пообещали оперативно восстановить работу. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и других городов России.

нижний новгород

москва

екатеринбург

санкт-петербург

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, вконтакте, москва, екатеринбург, санкт-петербург, казань, общество