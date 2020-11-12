Слуцкий: Берлин стал флагманом дальнейшей деградации отношений с Россией
15:24 12.11.2020 (обновлено: 16:03 12.11.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ответные санкции России против Германии и Франции по делу Алексея Навального – единственно возможная адекватная мера на ситуацию вокруг якобы отравления оппозиционера, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в четверг заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.
"Российские санкции по делу Навального – единственно возможная адекватная мера в ответ на абсолютно запредельную ситуацию вокруг якобы отравления блогера. До сих пор Берлин так не предоставил информацию о том, на основании каких данных были сделаны выводы о применении "новичка". До сих пор не раскрыты также и конкретные формулы по докладу ОЗХО", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что Берлин "стал флагманом на пути дальнейшей деградации отношений с Россией", для чего не было реальных причин.
"Кампания вокруг Навального, апофеозом которой стали противоправные европейские санкции, была полностью режиссирована за пределами России – в прямом и переносном смысле. При таких обстоятельствах Москве остается только реагировать зеркально и жестко", - добавил Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
11:29Сказано в эфиреЭксперт: "кейс Навального" должен быть рассмотрен в ООН и навсегда закрытПостпред России в ООН Василий Небензя допустил обсуждение ситуации с Алексеем Навальным в Совете Безопасности, отметив, что это будет "не очень лицеприятный разговор". В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Максим Жаров.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.