https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584300830.html

Слуцкий: Берлин стал флагманом дальнейшей деградации отношений с Россией

Слуцкий: Берлин стал флагманом дальнейшей деградации отношений с Россией

Ответные санкции России против Германии и Франции по делу Алексея Навального – единственно возможная адекватная мера на ситуацию вокруг якобы отравления... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:24

2020-11-12T15:24

2020-11-12T16:03

сергей лавров

госдума рф

швеция

берлин (город)

госпитализация алексея навального

леонид слуцкий

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ответные санкции России против Германии и Франции по делу Алексея Навального – единственно возможная адекватная мера на ситуацию вокруг якобы отравления оппозиционера, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.ЕС ввел ранее в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, россиянам запретили въезд на территорию союза. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в четверг заявил, что Россия уже приняла ответные санкции в отношении ряда представителей Германии и Франции в связи с ситуацией с Навальным и вскоре уведомит о них своих европейских партнеров.Парламентарий отметил, что Берлин "стал флагманом на пути дальнейшей деградации отношений с Россией", для чего не было реальных причин."Кампания вокруг Навального, апофеозом которой стали противоправные европейские санкции, была полностью режиссирована за пределами России – в прямом и переносном смысле. При таких обстоятельствах Москве остается только реагировать зеркально и жестко", - добавил Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584298523.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/navalnyy-1584240404.html

швеция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, госдума рф, швеция, берлин (город), госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, алексей навальный, в мире