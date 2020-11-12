https://ria.ru/20201112/sanktsii-1584287358.html

Москва ввела зеркальные санкции против Евросоюза из-за дела Навального

Москва ввела зеркальные санкции против Евросоюза из-за дела Навального

Россия ввела ответные санкции против Европейского союза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:16

2020-11-12T14:16

2020-11-12T16:24

сергей лавров

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия ввела ответные санкции против Европейского союза из-за инцидента с Алексеем Навальным, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.По его словам, меры коснутся руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции.Лавров также отметил, что поведение Берлина в ситуации с Навальным неприемлемо и противоречит международным обязательствам."Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе", — подчеркнул глава ведомства.К тому же, по мнению Лаврова, есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уже в Германии либо во время его транспортировки из России."Факты все известны. <...> (Навальный. — Прим. ред.) незамедлительно был передан в клинику Charite. И в этой клинике Charite, так же как и в омской клинике, не нашли боевых отравляющих веществ в его организме. А нашли эти боевые отравляющие вещества уже в клинике бундесвера", — сказал министр.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия (ОЗХО).О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Антироссийские санкцииВ октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку". Тем не менее через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института.В список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Помимо них, ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584206810.html

https://ria.ru/20201018/navalnyy-1580373147.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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