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https://ria.ru/20201112/rosturizm-1584354640.html
Ростуризм планирует составить маршрут "Большое Золотое кольцо"
Ростуризм планирует составить маршрут "Большое Золотое кольцо"
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует создать маршрут "Большое Золотое кольцо", расширив популярный бренд за счет включения в него городов с... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:06
2020-11-12T19:06
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует создать маршрут "Большое Золотое кольцо", расширив популярный бренд за счет включения в него городов с историей, расположенных в хорошей транспортной доступности от Москвы, рассказала советник главы ведомства Юлия Рыбакова.При этом она отметила, что Минтранс уже выделил в приоритеты дорогу вокруг Москвы, которая позволит сделать комфортным путешествие на автомобиле по таким локациям.На официальном сайте Союза городов "Золотого кольца" напоминают, что в 2017 году легендарный маршрут, в который исторически входили восемь городов – Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль, — отпраздновал 50-летие. А в феврале 2018 года в маршрут официально включен Углич.
https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html
москва
владимир
иваново
суздаль
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, владимир, иваново, суздаль, переславль-залесский, кострома, ярославль, углич

Ростуризм планирует составить маршрут "Большое Золотое кольцо"

19:06 12.11.2020
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВиды Углича
Виды Углича - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует создать маршрут "Большое Золотое кольцо", расширив популярный бренд за счет включения в него городов с историей, расположенных в хорошей транспортной доступности от Москвы, рассказала советник главы ведомства Юлия Рыбакова.

"Мы хотим сделать "Большое Золотое кольцо" вокруг Москвы, чтобы включить в этот бренд Тульскую область, Рязань и другие "качественные" исторические города, которые располагаются вокруг столицы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность", — сказала Рыбакова.

При этом она отметила, что Минтранс уже выделил в приоритеты дорогу вокруг Москвы, которая позволит сделать комфортным путешествие на автомобиле по таким локациям.
На официальном сайте Союза городов "Золотого кольца" напоминают, что в 2017 году легендарный маршрут, в который исторически входили восемь городов – Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль, — отпраздновал 50-летие. А в феврале 2018 года в маршрут официально включен Углич.
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