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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/rezhim-1584371568.html
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности, введенного в марте из-за ситуации с... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:23
2020-11-12T20:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вениамин кондратьев
здоровье - общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности, введенного в марте из-за ситуации с распространением коронавируса, до 1 декабря, сообщает администрация региона.Режим повышенной готовности в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса власти Краснодарского края ввели с 13 марта, с тех пор он неоднократно продлевался.В четверг Кондратьев провёл оперштаб, посвященный эпидситуации в Краснодарском крае. Глава региона отметил важность соблюдения всех введенных ограничений, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. В преддверии зимнего курортного сезона он поручил обойти все гостиницы и санатории и "принципиально", но "без перегибов" проверить соблюдение там эпидемиологических норм. Также губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничений предприятиями общепита и пресекать работу ресторанов и баров после полуночи.По-прежнему во всех общественных местах скопления людей, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе необходимо использовать средства защиты органов дыхания, говорится в сообщении. Организациям и предпринимателям предписывается обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.Согласно документу, имеющие хронические заболевания, а также лица старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, оговоренных в документе, число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.По данным оперштаба на четверг, в регионе с начала пандемии подтверждено более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, умер 491 пациент. Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом на Кубани продолжает расти, в минувшую субботу этот показатель достиг 140, в четверг – 153.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край

В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

20:23 12.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности, введенного в марте из-за ситуации с распространением коронавируса, до 1 декабря, сообщает администрация региона.
Режим повышенной готовности в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса власти Краснодарского края ввели с 13 марта, с тех пор он неоднократно продлевался.
В четверг Кондратьев провёл оперштаб, посвященный эпидситуации в Краснодарском крае. Глава региона отметил важность соблюдения всех введенных ограничений, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. В преддверии зимнего курортного сезона он поручил обойти все гостиницы и санатории и "принципиально", но "без перегибов" проверить соблюдение там эпидемиологических норм. Также губернатор поручил усилить контроль за соблюдением ограничений предприятиями общепита и пресекать работу ресторанов и баров после полуночи.

"Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев", - сообщила вечером в четверг пресс-служба администрации региона.

По-прежнему во всех общественных местах скопления людей, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов и иных зданий, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также на свежем воздухе необходимо использовать средства защиты органов дыхания, говорится в сообщении. Организациям и предпринимателям предписывается обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Все граждане должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
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Согласно документу, имеющие хронические заболевания, а также лица старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.
Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, оговоренных в документе, число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек.
По данным оперштаба на четверг, в регионе с начала пандемии подтверждено более 19 тысяч случаев заболевания COVID-19, умер 491 пациент. Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом на Кубани продолжает расти, в минувшую субботу этот показатель достиг 140, в четверг – 153.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВениамин КондратьевЗдоровье - ОбществоКраснодарский край
 
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