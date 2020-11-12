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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/prostranstvo-1584231169.html
Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации
Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:38
2020-11-12T10:52
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
воздушно-космические силы россии
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха.По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, воздушно-космические силы россии, армения, в мире

Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации

10:38 12.11.2020 (обновлено: 10:52 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха.
По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанВоздушно-космические силы РоссииАрменияВ мире
 
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