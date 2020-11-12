https://ria.ru/20201112/prostranstvo-1584231169.html
Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации
Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:38
2020-11-12T10:38
2020-11-12T10:52
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
воздушно-космические силы россии
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583949312_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_0d427cb8be85c08fb060308d6acb42e7.jpg
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха.По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583949312_74:0:1034:720_1400x0_80_0_0_bed76ec0937f14e8983f38dcd7179a44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, воздушно-космические силы россии, армения, в мире