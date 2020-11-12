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Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации

Воздушное пространство Армении и Карабаха закрывают для авиации

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха. РИА Новости, 12.11.2020

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никол пашинян

ильхам алиев

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

воздушно-космические силы россии

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что силы ПВО армянских ВС и ВКС России прикрывают воздушное пространство страны и Арцаха.По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России "совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации".Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, воздушно-космические силы россии, армения, в мире