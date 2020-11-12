https://ria.ru/20201112/prodazha-1584375441.html

Против жительницы Москвы возбудили дело за попытку продать сына

Против жительницы Москвы возбудили дело за попытку продать сына

Следователи возбудили уголовное дело после продажи матерью новорождённого ребёнка на северо-западе Москвы; новорождённого мать оценила в 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:59

2020-11-12T20:59

2020-11-12T22:56

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после продажи матерью новорождённого ребёнка на северо-западе Москвы; новорождённого мать оценила в 500 тысяч рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней молодой женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Продать ребёнка она хотела за 500 тысяч рублей. О встрече с потенциальными покупателями женщина договорилась на четверг, 12 ноября, в одном из ресторанов. При встрече женщина получила деньги, написала расписку и передала ребенка покупательнице. Однако сделка проходила в рамках оперативных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска МВД."В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавляется в сообщении.Как сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве, о готовящемся преступлении сотрудникам УВД по СЗАО рассказала женщина, которой через знакомых неизвестная предложила купить младенца за 500 тысяч рублей. Злоумышленница была задержана при передаче младенца и денег на Лодочной улице в Москве. В данный момент женщина доставлена в Тушинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по СЗАО ГСУ СК России в Москве."Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела в отношении 24-летней женщины", - сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка, а также обеспечит надзорное сопровождение исполнения уполномоченными органами федерального законодательства о несовершеннолетних при дальнейшем жизнеустройстве малолетнего.

https://ria.ru/20200928/magnit-1577881814.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия