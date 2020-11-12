https://ria.ru/20201112/prava-1584269681.html
В России мигрантов могут обязать заново получать права
В России мигрантов могут обязать заново получать права
МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:04
2020-11-12T13:04
2020-11-12T13:16
евразийский экономический союз
молдавия
белоруссия
армения
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут получить российские удостоверения.Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости.При этом данную норму предлагается не применять к россиянам, постоянно живущим за границей и ездящим по местным правам. По национальным правам смогут ездить и граждане государств Евразийского экономического союза, имеющие вид на жительство в России: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии.
https://ria.ru/20201112/prava-1584247514.html
молдавия
белоруссия
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, молдавия, белоруссия, армения, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество