https://ria.ru/20201112/prava-1584269681.html

В России мигрантов могут обязать заново получать права

В России мигрантов могут обязать заново получать права

МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:04

2020-11-12T13:04

2020-11-12T13:16

евразийский экономический союз

молдавия

белоруссия

армения

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут получить российские удостоверения.Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости.При этом данную норму предлагается не применять к россиянам, постоянно живущим за границей и ездящим по местным правам. По национальным правам смогут ездить и граждане государств Евразийского экономического союза, имеющие вид на жительство в России: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии.

https://ria.ru/20201112/prava-1584247514.html

молдавия

белоруссия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, молдавия, белоруссия, армения, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество