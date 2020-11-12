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В России мигрантов могут обязать заново получать права
В России мигрантов могут обязать заново получать права
МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:04
2020-11-12T13:16
евразийский экономический союз
молдавия
белоруссия
армения
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут получить российские удостоверения.Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости.При этом данную норму предлагается не применять к россиянам, постоянно живущим за границей и ездящим по местным правам. По национальным правам смогут ездить и граждане государств Евразийского экономического союза, имеющие вид на жительство в России: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии.
https://ria.ru/20201112/prava-1584247514.html
молдавия
белоруссия
армения
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евразийский экономический союз, молдавия, белоруссия, армения, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В России мигрантов могут обязать заново получать права

13:04 12.11.2020 (обновлено: 13:16 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. МВД России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, уже получивших вид на жительство или паспорта РФ: далее они при желании могут получить российские удостоверения.
Об этом говорится в разработанном МВД РФ законопроекте, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные национальное и международное водительские удостоверения признаются недействительными … на территории РФ по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ", - говорится в документе.
При этом данную норму предлагается не применять к россиянам, постоянно живущим за границей и ездящим по местным правам. По национальным правам смогут ездить и граждане государств Евразийского экономического союза, имеющие вид на жительство в России: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии.
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Евразийский экономический союзМолдавияБелоруссияАрменияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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