https://ria.ru/20201112/pitanie-1584237373.html

В Минпросвещения оценили ситуацию с горячим питанием в школах

В Минпросвещения оценили ситуацию с горячим питанием в школах

Более 400 российских школ пока не получают субсидии на организацию бесплатного горячего питания учащихся младших классов, поскольку не соответствуют необходимым РИА Новости, 12.11.2020

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россия

анна попова

сергей кравцов

михаил мишустин

совет федерации рф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 400 российских школ пока не получают субсидии на организацию бесплатного горячего питания учащихся младших классов, поскольку не соответствуют необходимым требованиям, заявил замминистра просвещения Андрей Николаев."Мы много и подробного говорили, это в первую очередь субсидии на горячее питание... Предусмотрен и резерв. Мы знаем, что у нас 415 школ в стране из 40 тысяч 300 не соответствуют требованиям, и в полном объеме средства зарезервированы на в том числе эти школы, просто поскольку их сейчас распределить нельзя, они у нас зарезервированы в бюджете и предусмотрены", - заявил замминистра на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.Николаев добавил, что также было предусмотрен резерв средств на выплаты за классное руководство, которые должны начать получать учителя из школ федерального подчинения.Закон о горячем питании в школах был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля. Президент РФ подписал документ 1 марта. В соответствии с поправкой президента, бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии для обеспечения школьников питанием на условиях, определяемых правительством.Как говорил ранее Николаев, минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей. Как заявил на встрече с президентом министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Минфином предусмотрены все средства для организации горячего питания младших школьников, создана рабочая группа в правительстве, поручение будет выполнено. Позже Кравцов сообщил, что все необходимы средства доведены до регионов.Рекомендации по родительскому, общественному и парламентскому контролю за работой пищеблоков и за организацией питания детей в школах также готовы, как и необходимые подзаконные акты и методическая база, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также министерством просвещения поручено школам опубликовать до 1 сентября варианты меню на своих сайтах.Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления федеральных субсидий на обеспечение горячего питания, согласно которым получить господдержку смогут все школы, готовые обеспечить школьников горячим питанием, 100% готовность регионов больше не нужна. В 2020 году на эти цели по распоряжению Мишустина будет направлено более 22 миллиардов рублей, на последующие два года запланировано около 113 миллиардов рублей.Сейчас в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год – 7,2 миллиона.

https://ria.ru/20200923/pitanie-1577656866.html

https://sn.ria.ru/20200902/pitanie-1576646915.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, сергей кравцов, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), общество