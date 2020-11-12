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В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионах
В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионах
Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок расчета оплаты за... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:45
2020-11-12T13:45
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок расчета оплаты за стационарное обслуживание пенсионеров и инвалидов, проживающих в домах-интернатах и пансионах.Как пояснил Миронов, до 2015 года плата за проживание пенсионеров в домах-интернатах и пансионах составляла 75% размера их пенсии. Оставшиеся 25% пенсии пенсионеры могли тратить по своему усмотрению. Кроме этого, до начала 2015 года они бесплатно получали одежду, обувь, некоторые услуги в пансионатах им оказывали бесплатно. С 2015 года плату за пребывание в пансионатах стали рассчитывать по-новому – со всех доходов пенсионеров, как с самой пенсии, так и различных доплат, напомнил политик.
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справедливая россия, госдума рф, общество

В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионах

13:45 12.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие пенсионеры в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок расчета оплаты за стационарное обслуживание пенсионеров и инвалидов, проживающих в домах-интернатах и пансионах.
"Законопроект направлен на защиту указанных групп граждан и возвращение действовавшего ранее порядка по ограничению максимального размера ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 75% от размера получаемой страховой пенсии, а не от всех получаемых гражданином доходов", - говорится в пояснительной записке.
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Как пояснил Миронов, до 2015 года плата за проживание пенсионеров в домах-интернатах и пансионах составляла 75% размера их пенсии. Оставшиеся 25% пенсии пенсионеры могли тратить по своему усмотрению. Кроме этого, до начала 2015 года они бесплатно получали одежду, обувь, некоторые услуги в пансионатах им оказывали бесплатно. С 2015 года плату за пребывание в пансионатах стали рассчитывать по-новому – со всех доходов пенсионеров, как с самой пенсии, так и различных доплат, напомнил политик.
"Предлагаем вернуть порядок расчета платы за пребывание пенсионеров в домах-интернатах и пансионах, действовавший до 2015 года. Если коллеги-депутаты поддержат нашу инициативу, то у людей, высвободятся деньги, которые они смогу потратить на свои собственные нужды. Вместе с этим депутаты фракции "Справедливой России" предлагают изменить систему расчета платы за предоставление гражданам социальных услуг на дому и в дневных стационарах, и это тоже позволит сэкономить дополнительные средства", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
 
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