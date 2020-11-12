https://ria.ru/20201112/pensioner-1584280300.html

В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионах

В Госдуме хотят снизить плату за обслуживание пенсионеров в пансионах

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок расчета оплаты за... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:45

2020-11-12T13:45

2020-11-12T13:45

справедливая россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575690835_0:198:3131:1959_1400x0_80_0_0_9def94b6f182553481890b186bfc500e.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Миронов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок расчета оплаты за стационарное обслуживание пенсионеров и инвалидов, проживающих в домах-интернатах и пансионах.Как пояснил Миронов, до 2015 года плата за проживание пенсионеров в домах-интернатах и пансионах составляла 75% размера их пенсии. Оставшиеся 25% пенсии пенсионеры могли тратить по своему усмотрению. Кроме этого, до начала 2015 года они бесплатно получали одежду, обувь, некоторые услуги в пансионатах им оказывали бесплатно. С 2015 года плату за пребывание в пансионатах стали рассчитывать по-новому – со всех доходов пенсионеров, как с самой пенсии, так и различных доплат, напомнил политик.

https://ria.ru/20201112/pensii-1584233352.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справедливая россия, госдума рф, общество