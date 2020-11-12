https://ria.ru/20201112/pamyatnik-1584305055.html
Азербайджан гарантировал сохранение культурных памятников в Карабахе
Азербайджан гарантировал сохранение культурных памятников в Карабахе
Баку гарантирует, что исторические и культурные памятники Армении, расположенные в возвращенных Азербайджану районах Нагорного Карабаха, будут сохранены, заявил РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:44
2020-11-12T15:44
2020-11-12T16:06
юнеско
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку гарантирует, что исторические и культурные памятники Армении, расположенные в возвращенных Азербайджану районах Нагорного Карабаха, будут сохранены, заявил азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль оглы."В Азербайджане вообще очень внимательное отношение к памятникам, мы по этой теме очень тесно взаимодействуем с ЮНЕСКО, которая призвана охранять памятники. Я не военный человек и не нахожусь там, но могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет", - заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юнеско, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире