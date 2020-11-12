https://ria.ru/20201112/pamyatnik-1584305055.html

Азербайджан гарантировал сохранение культурных памятников в Карабахе

Азербайджан гарантировал сохранение культурных памятников в Карабахе

Баку гарантирует, что исторические и культурные памятники Армении, расположенные в возвращенных Азербайджану районах Нагорного Карабаха, будут сохранены, заявил РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:44

2020-11-12T15:44

2020-11-12T16:06

юнеско

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583873214_0:310:3072:2038_1400x0_80_0_0_eef5e274489ff58ee432fcccb044a994.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Баку гарантирует, что исторические и культурные памятники Армении, расположенные в возвращенных Азербайджану районах Нагорного Карабаха, будут сохранены, заявил азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль оглы."В Азербайджане вообще очень внимательное отношение к памятникам, мы по этой теме очень тесно взаимодействуем с ЮНЕСКО, которая призвана охранять памятники. Я не военный человек и не нахожусь там, но могу на своем уровне гарантировать, что никакому памятнику истории, а тем более духовности, вреда нанесено не будет", - заявил посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире