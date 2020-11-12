Небензя назвал главную цель использования ОЗХО западными странами

"Некоторые известные западные страны-члены и секретариат (ОЗХО), который находится у них в кармане, - будем откровенны - используют эту организацию, ее авторитет, ее имя для того, чтобы пригвождать к позорному столбу неугодные им страны. И главная цель на данном этапе – это Сирия. Она для них "главный подозреваемый". Теперь в эту плеяду входим и мы. ОЗХО была использована и по нашему поводу. И мы говорим о том, что пока окончательно все не рухнуло в тартарары, надо что-то делать. Потому что ОЗХО может потерять свой авторитет", - сказал постпред.