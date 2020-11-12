Небензя назвал главную цель использования ОЗХО западными странами
09:47 12.11.2020 (обновлено: 09:48 12.11.2020)
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. Страны Запада используют Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) против России, в частности, в связи с "делом" Алексея Навального, хотя главной целью этих государств были и остаются власти Сирии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Некоторые известные западные страны-члены и секретариат (ОЗХО), который находится у них в кармане, - будем откровенны - используют эту организацию, ее авторитет, ее имя для того, чтобы пригвождать к позорному столбу неугодные им страны. И главная цель на данном этапе – это Сирия. Она для них "главный подозреваемый". Теперь в эту плеяду входим и мы. ОЗХО была использована и по нашему поводу. И мы говорим о том, что пока окончательно все не рухнуло в тартарары, надо что-то делать. Потому что ОЗХО может потерять свой авторитет", - сказал постпред.