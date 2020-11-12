Официальный представитель МО Армении Ованнисян покинул должность
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредставитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, предоставлявший сведения о боевых действиях в Карабахе в ходе ежедневных брифингов, заявил, что прекращает деятельность в информационной сфере.
"Во время этой войны я вел свои боевые действия на четвертой, "информационной платформе". Как я это делал - оценят время и профессиональные исследователи. Нет человека, у которого не бывает недостатков. Информация, которую я предоставлял обществу, в целом основывались на сводках генштаба вооруженных сил Армении и Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.). Да, я был уверен, что победим, это уверенность основывалась на боях, которые вели мои боевые товарищи. С 9 ноября я прекратил эту деятельность", - написал Ованнисян в Facebook.
Он заявил, что продолжит работать в научной сфере и попросил не обращаться к нему "с различными предложениями". "Политикой не занимался и не собираюсь заниматься. Преклоняюсь перед нашими погибшими героями", - отметил Ованнисян.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.