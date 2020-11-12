https://ria.ru/20201112/ovannisyan-1584370524.html

Официальный представитель МО Армении Ованнисян покинул должность

Официальный представитель МО Армении Ованнисян покинул должность

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, предоставлявший сведения о боевых действиях в Карабахе в ходе ежедневных брифингов,... РИА Новости, 12.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

арцрун ованнисян

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 12 ноя – РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, предоставлявший сведения о боевых действиях в Карабахе в ходе ежедневных брифингов, заявил, что прекращает деятельность в информационной сфере.Он заявил, что продолжит работать в научной сфере и попросил не обращаться к нему "с различными предложениями". "Политикой не занимался и не собираюсь заниматься. Преклоняюсь перед нашими погибшими героями", - отметил Ованнисян.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, арцрун ованнисян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире