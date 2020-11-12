https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584239096.html
После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело
После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:21
2020-11-12T11:21
2020-11-12T11:21
кронштадт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе №422 группа учащихся не пришла на занятия. По предварительному диагнозу, у школьников ротавирус.По данным следствия, неустановленные лица по контракту с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года организовывали питание в одной из школ в Кронштадском районе Петербурга, и их услуги не отвечали требованиям безопасности. В результате чего в ноябре 2020 года у ряда учащихся проявились симптомы острой кишечной инфекции, а также установлен диагноз – гастроэнтерит.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1400x0_80_0_0_58907ee3dc1112ad56c852497bf5837a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кронштадт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия