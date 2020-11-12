https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584239096.html

После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело

После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:21

2020-11-12T11:21

2020-11-12T11:21

кронштадт

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе №422 группа учащихся не пришла на занятия. По предварительному диагнозу, у школьников ротавирус.По данным следствия, неустановленные лица по контракту с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года организовывали питание в одной из школ в Кронштадском районе Петербурга, и их услуги не отвечали требованиям безопасности. В результате чего в ноябре 2020 года у ряда учащихся проявились симптомы острой кишечной инфекции, а также установлен диагноз – гастроэнтерит.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности, причастные к преступлению.

https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия