Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584239096.html
После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело
После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:21
2020-11-12T11:21
кронштадт
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1400x0_80_0_0_6d4c443f175ffddf7982264cdb0eaf7c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе №422 группа учащихся не пришла на занятия. По предварительному диагнозу, у школьников ротавирус.По данным следствия, неустановленные лица по контракту с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года организовывали питание в одной из школ в Кронштадском районе Петербурга, и их услуги не отвечали требованиям безопасности. В результате чего в ноябре 2020 года у ряда учащихся проявились симптомы острой кишечной инфекции, а также установлен диагноз – гастроэнтерит.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20201107/otravlenie-1583563562.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1400x0_80_0_0_58907ee3dc1112ad56c852497bf5837a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кронштадт, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

После отравления детей в одной из школ в Кронштадте завели уголовное дело

11:21 12.11.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заведено после того, как дети отравились в одной из школ в Кронштадте, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что прокуратура Кронштадтского района организовала проверку информации об отравлении детей в школе №422. Как добавили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, в среду в школе №422 группа учащихся не пришла на занятия. По предварительному диагнозу, у школьников ротавирус.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, неустановленные лица по контракту с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года организовывали питание в одной из школ в Кронштадском районе Петербурга, и их услуги не отвечали требованиям безопасности. В результате чего в ноябре 2020 года у ряда учащихся проявились симптомы острой кишечной инфекции, а также установлен диагноз – гастроэнтерит.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности, причастные к преступлению.
Махачкала - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 22:30
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления в Махачкале
 
КронштадтСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния