https://ria.ru/20201112/otdykh-1584144124.html
Туроператоры назвали цены на новогодний отдых в России и за границей
Туроператоры назвали цены на новогодний отдых в России и за границей
Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:59
2020-11-12T11:59
2020-11-12T11:59
туризм
туризм
приэльбрусье
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
байкал
занзибар
куба
сочи
турция
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации изучила данные крупной федеральной сети турагентств по минимальным ценам на путевки. Эксперты рассчитали, во сколько обойдется недельный отдых в гостинице категории три звезды с завтраками на двоих с вылетом из столицы с 27 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Исключение — тур в Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в девять ночей, а дата вылета – 26 декабря.Оказалось, что самое бюджетное направление внутри страны – Санкт-Петербург (от 26 тысяч рублей). Чуть менее комфортные цены в Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье (от 29 до 43 тысяч рублей соответственно).Новогодняя Турция с проживанием в отелях категории три звезды и питанием "все включено" оказывается дешевле (от 45 тысяч рублей), чем поездки на Шерегеш, Байкал и в Красную Поляну, где цены начинаются от 55 тысяч рублей. Отправиться в ОАЭ можно за 90 тысяч рублей в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".Минимальные цены на новогодние туры на Занзибаре, Кубе и Мальдивах оказываются в 2,5-5 раза выше, чем на поездки в Шерегеш, и в 6-11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.К стоимости путевок в российские отели придется прибавить плату за обеды и ужины, но на эти туры можно получить кешбэк в размере 20 процентов от цены.
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
приэльбрусье
байкал
занзибар
куба
сочи
турция
республика крым
мальдивы
санкт-петербург
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156214/48/1562144891_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_8683925218d72687415f47fa879c0705.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, приэльбрусье, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, занзибар, куба, сочи, турция, республика крым, мальдивы, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости.
Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает
АТОР.
Аналитическая служба ассоциации изучила данные крупной федеральной сети турагентств по минимальным ценам на путевки. Эксперты рассчитали, во сколько обойдется недельный отдых в гостинице категории три звезды с завтраками на двоих с вылетом из столицы с 27 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Исключение — тур в Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в девять ночей, а дата вылета – 26 декабря.
Оказалось, что самое бюджетное направление внутри страны – Санкт-Петербург (от 26 тысяч рублей). Чуть менее комфортные цены в Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье (от 29 до 43 тысяч рублей соответственно).
Новогодняя Турция с проживанием в отелях категории три звезды и питанием "все включено" оказывается дешевле (от 45 тысяч рублей), чем поездки на Шерегеш, Байкал и в Красную Поляну, где цены начинаются от 55 тысяч рублей. Отправиться в ОАЭ можно за 90 тысяч рублей в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".
Минимальные цены на новогодние туры на Занзибаре, Кубе и Мальдивах оказываются в 2,5-5 раза выше, чем на поездки в Шерегеш, и в 6-11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.
К стоимости путевок в российские отели придется прибавить плату за обеды и ужины, но на эти туры можно получить кешбэк в размере 20 процентов от цены.