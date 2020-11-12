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Туризм
https://ria.ru/20201112/otdykh-1584144124.html
Туроператоры назвали цены на новогодний отдых в России и за границей
Туроператоры назвали цены на новогодний отдых в России и за границей
Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:59
2020-11-12T11:59
туризм
туризм
приэльбрусье
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
байкал
занзибар
куба
сочи
турция
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает АТОР.Аналитическая служба ассоциации изучила данные крупной федеральной сети турагентств по минимальным ценам на путевки. Эксперты рассчитали, во сколько обойдется недельный отдых в гостинице категории три звезды с завтраками на двоих с вылетом из столицы с 27 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Исключение — тур в Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в девять ночей, а дата вылета – 26 декабря.Оказалось, что самое бюджетное направление внутри страны – Санкт-Петербург (от 26 тысяч рублей). Чуть менее комфортные цены в Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье (от 29 до 43 тысяч рублей соответственно).Новогодняя Турция с проживанием в отелях категории три звезды и питанием "все включено" оказывается дешевле (от 45 тысяч рублей), чем поездки на Шерегеш, Байкал и в Красную Поляну, где цены начинаются от 55 тысяч рублей. Отправиться в ОАЭ можно за 90 тысяч рублей в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".Минимальные цены на новогодние туры на Занзибаре, Кубе и Мальдивах оказываются в 2,5-5 раза выше, чем на поездки в Шерегеш, и в 6-11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.К стоимости путевок в российские отели придется прибавить плату за обеды и ужины, но на эти туры можно получить кешбэк в размере 20 процентов от цены.
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
приэльбрусье
байкал
занзибар
куба
сочи
турция
республика крым
мальдивы
санкт-петербург
калининград
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туризм, приэльбрусье, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, байкал, занзибар, куба, сочи, турция, республика крым, мальдивы, санкт-петербург, калининград

Туроператоры назвали цены на новогодний отдых в России и за границей

11:59 12.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте "Горки Город" на территории Красной Поляны
Отдыхающие на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых в России и за границей, если бронировать его сейчас, сообщает АТОР.
Аналитическая служба ассоциации изучила данные крупной федеральной сети турагентств по минимальным ценам на путевки. Эксперты рассчитали, во сколько обойдется недельный отдых в гостинице категории три звезды с завтраками на двоих с вылетом из столицы с 27 декабря 2020 года по 2 января 2021 года. Исключение — тур в Занзибар, где из-за периодичности чартеров бралась минимальная длительность в девять ночей, а дата вылета – 26 декабря.
Оказалось, что самое бюджетное направление внутри страны – Санкт-Петербург (от 26 тысяч рублей). Чуть менее комфортные цены в Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье (от 29 до 43 тысяч рублей соответственно).
Новогодняя Турция с проживанием в отелях категории три звезды и питанием "все включено" оказывается дешевле (от 45 тысяч рублей), чем поездки на Шерегеш, Байкал и в Красную Поляну, где цены начинаются от 55 тысяч рублей. Отправиться в ОАЭ можно за 90 тысяч рублей в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".
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Минимальные цены на новогодние туры на Занзибаре, Кубе и Мальдивах оказываются в 2,5-5 раза выше, чем на поездки в Шерегеш, и в 6-11 раз выше, чем в приморские отели Сочи.
К стоимости путевок в российские отели придется прибавить плату за обеды и ужины, но на эти туры можно получить кешбэк в размере 20 процентов от цены.
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