Небензя отметил сходство между делом Скрипалей и Навального
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что инциденты с применением химоружия в Сирии и обвинениями в этом сирийских властей, "отравления" Скрипалей и Алексея Навального реализуются по одной схеме.
"Все это по одной схеме – что с сирийской "химией", что со Скрипалями. А теперь это пробуют на Навальном", - считает Небензя.
Он подчеркнул, что во всем этом много несостыковок и даже фантастики, но "серьезно на эту тему говорить никто не хочет".
"Самый, наверное, вопиющий пример того, что с нами не хотят говорить и что там (среди западных государств – ред.) все загнано в совершенно другую парадигму, (а именно: вердикт вынесен и доказательств никто не ищет) – это, конечно, сирийская "химия" (химическое досье – ред.)", - напомнил Небензя.
Он отметил, что в понимании западной части мирового сообщества "все очевидно": сирийцы применяют химическое оружие против своего населения, и это "подтверждено "авторитетными" и для этого созданными структурами", например - Группой по расследованию и идентификации (ГРИ), а до этого - Совместным механизмом по расследованию (СМР). "Они штампуют доклады", - подчеркнул Небензя.
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