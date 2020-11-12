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https://ria.ru/20201112/nebenzya-1584222212.html
Небензя отметил сходство между делом Скрипалей и Навального
Небензя отметил сходство между делом Скрипалей и Навального
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что инциденты с применением химоружия в Сирии и обвинениями в этом сирийских властей, "отравления"... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:36
2020-11-12T09:36
госпитализация алексея навального
дело об отравлении скрипалей
василий небензя
алексей навальный
сирия
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что инциденты с применением химоружия в Сирии и обвинениями в этом сирийских властей, "отравления" Скрипалей и Алексея Навального реализуются по одной схеме.Он подчеркнул, что во всем этом много несостыковок и даже фантастики, но "серьезно на эту тему говорить никто не хочет"."Самый, наверное, вопиющий пример того, что с нами не хотят говорить и что там (среди западных государств – ред.) все загнано в совершенно другую парадигму, (а именно: вердикт вынесен и доказательств никто не ищет) – это, конечно, сирийская "химия" (химическое досье – ред.)", - напомнил Небензя.Он отметил, что в понимании западной части мирового сообщества "все очевидно": сирийцы применяют химическое оружие против своего населения, и это "подтверждено "авторитетными" и для этого созданными структурами", например - Группой по расследованию и идентификации (ГРИ), а до этого - Совместным механизмом по расследованию (СМР). "Они штампуют доклады", - подчеркнул Небензя.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/navalnyy-1583359026.html
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госпитализация алексея навального, дело об отравлении скрипалей, василий небензя, алексей навальный, сирия, в мире

Небензя отметил сходство между делом Скрипалей и Навального

09:36 12.11.2020
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил РИА Новости, что инциденты с применением химоружия в Сирии и обвинениями в этом сирийских властей, "отравления" Скрипалей и Алексея Навального реализуются по одной схеме.
"Все это по одной схеме – что с сирийской "химией", что со Скрипалями. А теперь это пробуют на Навальном", - считает Небензя.
Он подчеркнул, что во всем этом много несостыковок и даже фантастики, но "серьезно на эту тему говорить никто не хочет".
"Самый, наверное, вопиющий пример того, что с нами не хотят говорить и что там (среди западных государств – ред.) все загнано в совершенно другую парадигму, (а именно: вердикт вынесен и доказательств никто не ищет) – это, конечно, сирийская "химия" (химическое досье – ред.)", - напомнил Небензя.
Он отметил, что в понимании западной части мирового сообщества "все очевидно": сирийцы применяют химическое оружие против своего населения, и это "подтверждено "авторитетными" и для этого созданными структурами", например - Группой по расследованию и идентификации (ГРИ), а до этого - Совместным механизмом по расследованию (СМР). "Они штампуют доклады", - подчеркнул Небензя.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:28Сказано в эфире
Почему в Германии не ответили ни на один вопрос России о Навальном?Генпрокуратура России получила от Германии ответ на запрос в отношении Алексея Навального, однако в нем нет "разъяснений по существу". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов высказал свое мнение на этот счет.
 
Госпитализация Алексея НавальногоДело об отравлении СкрипалейВасилий НебензяАлексей НавальныйСирияВ мире
 
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