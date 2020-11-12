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https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584283545.html
Лавров прокомментировал действия Германии по ситуации с Навальным
Лавров прокомментировал действия Германии по ситуации с Навальным
Поведение ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального неприемлемо, у Москвы есть вопросы к Берлину по этой ситуации, действия ФРГ не соответствуют... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:59
2020-11-12T14:17
госпитализация алексея навального
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поведение ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального неприемлемо, у Москвы есть вопросы к Берлину по этой ситуации, действия ФРГ не соответствуют международным обязательствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции."Что касается Навального, тут действительно есть почва для серьезного непонимания. И есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам", - подчеркнул Лавров.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584284875.html
https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584245805.html
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госпитализация алексея навального, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, в мире

Лавров прокомментировал действия Германии по ситуации с Навальным

13:59 12.11.2020 (обновлено: 14:17 12.11.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поведение ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального неприемлемо, у Москвы есть вопросы к Берлину по этой ситуации, действия ФРГ не соответствуют международным обязательствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции.
"Что касается Навального, тут действительно есть почва для серьезного непонимания. И есть почва для того, чтобы объявить действия наших немецких коллег абсолютно неприемлемыми и не соответствующими международным обязательствам", - подчеркнул Лавров.
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияВ мире
 
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