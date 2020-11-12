В Госдуме выступили за вынесение дела Навального на обсуждение СБ ООН

Почему в Германии не ответили ни на один вопрос России о Навальном?

Генпрокуратура России получила от Германии ответ на запрос в отношении Алексея Навального, однако в нем нет "разъяснений по существу". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов высказал свое мнение на этот счет.