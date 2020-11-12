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В Госдуме выступили за вынесение дела Навального на обсуждение СБ ООН
В Госдуме выступили за вынесение дела Навального на обсуждение СБ ООН
Систематическая травля России должна иметь какие-то последствия для ее организаторов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:49
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Систематическая травля России должна иметь какие-то последствия для ее организаторов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление, что РФ может вынести "дело" Алексея Навального на обсуждение в СБ ООН.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявил, что допускает вынесение Россией ситуации с "отравлением" Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор.Небензя совершенно обоснованно заметил страх оппонентов Москвы выносить эту тему на обсуждение, подчеркнула Панина.Парламентарий добавила, что систематическая травля России "должна иметь какие-то последствия для ее организаторов"."Если частные лица, которые становятся жертвами клеветы, имеют право на защиту своего доброго имени, то ничто не мешает поступить так же нашей стране, которую постоянно обвиняют в совершении всевозможных "отравлений", - считает Панина.Мировое сообщество - это вовсе не западные СМИ и спецслужбы, это и Китай, и Индия, это и государства Азии, Африки, Латинской Америки, подчеркнула депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/navalnyy-1583359026.html
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госпитализация алексея навального, василий небензя, алексей навальный, госдума рф, совет безопасности оон, в мире

В Госдуме выступили за вынесение дела Навального на обсуждение СБ ООН

11:49 12.11.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Систематическая травля России должна иметь какие-то последствия для ее организаторов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление, что РФ может вынести "дело" Алексея Навального на обсуждение в СБ ООН.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявил, что допускает вынесение Россией ситуации с "отравлением" Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Небензя совершенно обоснованно заметил страх оппонентов Москвы выносить эту тему на обсуждение, подчеркнула Панина.
"Одно дело – выдвигать обвинения в своем узком западном кругу, и совсем другое – вынести эту историю на суд всего мирового сообщества, где далеко не все склонны верить на слово самозванным западным "судьям", - отметила депутат.
Парламентарий добавила, что систематическая травля России "должна иметь какие-то последствия для ее организаторов".
"Если частные лица, которые становятся жертвами клеветы, имеют право на защиту своего доброго имени, то ничто не мешает поступить так же нашей стране, которую постоянно обвиняют в совершении всевозможных "отравлений", - считает Панина.
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Мировое сообщество - это вовсе не западные СМИ и спецслужбы, это и Китай, и Индия, это и государства Азии, Африки, Латинской Америки, подчеркнула депутат.
"Для них важно, что по тем шаблонам, которые используются для травли России, можно обвинить абсолютно любую страну. Вскрыть механизмы и скрытые пружины таких провокаций необходимо для всех", - констатировала Панина.
 
Госпитализация Алексея НавальногоВасилий НебензяАлексей НавальныйГосдума РФСовет Безопасности ООНВ мире
 
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