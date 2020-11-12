В Госдуме выступили за вынесение дела Навального на обсуждение СБ ООН
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Систематическая травля России должна иметь какие-то последствия для ее организаторов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя заявление, что РФ может вынести "дело" Алексея Навального на обсуждение в СБ ООН.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявил, что допускает вынесение Россией ситуации с "отравлением" Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор.
6 ноября, 13:28Сказано в эфиреПочему в Германии не ответили ни на один вопрос России о Навальном?Генпрокуратура России получила от Германии ответ на запрос в отношении Алексея Навального, однако в нем нет "разъяснений по существу". В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов высказал свое мнение на этот счет.
Небензя совершенно обоснованно заметил страх оппонентов Москвы выносить эту тему на обсуждение, подчеркнула Панина.
"Одно дело – выдвигать обвинения в своем узком западном кругу, и совсем другое – вынести эту историю на суд всего мирового сообщества, где далеко не все склонны верить на слово самозванным западным "судьям", - отметила депутат.
Парламентарий добавила, что систематическая травля России "должна иметь какие-то последствия для ее организаторов".
"Если частные лица, которые становятся жертвами клеветы, имеют право на защиту своего доброго имени, то ничто не мешает поступить так же нашей стране, которую постоянно обвиняют в совершении всевозможных "отравлений", - считает Панина.
Мировое сообщество - это вовсе не западные СМИ и спецслужбы, это и Китай, и Индия, это и государства Азии, Африки, Латинской Америки, подчеркнула депутат.
"Для них важно, что по тем шаблонам, которые используются для травли России, можно обвинить абсолютно любую страну. Вскрыть механизмы и скрытые пружины таких провокаций необходимо для всех", - констатировала Панина.