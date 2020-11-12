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https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584220491.html
Небензя назвал условие расследования ситуации с Навальным
Небензя назвал условие расследования ситуации с Навальным
Россия готова расследовать ситуацию с "отравлением" Алексея Навального, но для этого нужны улики, которые ей отказываются предоставлять, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:25
2020-11-12T09:37
госпитализация алексея навального
василий небензя
алексей навальный
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оон
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия готова расследовать ситуацию с "отравлением" Алексея Навального, но для этого нужны улики, которые ей отказываются предоставлять, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Навальному 20 августа стало плохо в самолете. Его госпитализировали в больницу Омска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным российских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. До сих пор и Германия, и ОЗХО отказываются предоставить Москве формулу вещества, ставшего, по их мнению, причиной "отравления"."Я хочу сказать, что они (немцы) находятся в очень непростой ситуации. Мы задаем справедливые вопросы, на которые они не хотят давать нам ответы. Мы готовы провести расследование, но нам нужны улики, которые они отказываются предоставлять. Потому что это у нас произошло, на нашей территории случилось. Как они из этого всего выплывут, пока непонятно. На запросы они не отвечают. Заключение ОЗХО выглядит, прямо скажем, странным. Почему они скрывают формулу? Много вокруг этого разных странностей", - заявил Небензя.
https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583907461.html
швеция
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госпитализация алексея навального, василий небензя, алексей навальный, швеция, москва, оон, берлин (город), в мире

Небензя назвал условие расследования ситуации с Навальным

09:25 12.11.2020 (обновлено: 09:37 12.11.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия готова расследовать ситуацию с "отравлением" Алексея Навального, но для этого нужны улики, которые ей отказываются предоставлять, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Навальному 20 августа стало плохо в самолете. Его госпитализировали в больницу Омска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным российских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. До сих пор и Германия, и ОЗХО отказываются предоставить Москве формулу вещества, ставшего, по их мнению, причиной "отравления".
"Я хочу сказать, что они (немцы) находятся в очень непростой ситуации. Мы задаем справедливые вопросы, на которые они не хотят давать нам ответы. Мы готовы провести расследование, но нам нужны улики, которые они отказываются предоставлять. Потому что это у нас произошло, на нашей территории случилось. Как они из этого всего выплывут, пока непонятно. На запросы они не отвечают. Заключение ОЗХО выглядит, прямо скажем, странным. Почему они скрывают формулу? Много вокруг этого разных странностей", - заявил Небензя.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 12:49
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Госпитализация Алексея НавальногоВасилий НебензяАлексей НавальныйШвецияМоскваООНБерлин (город)В мире
 
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