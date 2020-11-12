https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584219600.html

Небензя оценил ситуацию с отказом ОЗХО предоставить данные по Навальному

Небензя оценил ситуацию с отказом ОЗХО предоставить данные по Навальному

ОЗХО, отказываясь предоставить России формулу вещества, которым якобы отравили Алексея Навального, объясняет ситуацию отсутствием согласия со стороны Германии,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:19

2020-11-12T09:19

2020-11-12T09:19

госпитализация алексея навального

василий небензя

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

оон

берлин (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. ОЗХО, отказываясь предоставить России формулу вещества, которым якобы отравили Алексея Навального, объясняет ситуацию отсутствием согласия со стороны Германии, и это очень странно, заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя."Они ссылаются на то, что немецкая сторона не дала на это согласия. Это все странно, конечно", - сказал Небензя.Он отметил, что это даже не вещество из недавно утвержденного списка, куда вошли так называемые "Новички". "Это вещество, о котором на самом деле никто ничего не знает, не является списочным веществом конвенции. Немцы говорят: "Мы не хотим давать формулу, потому что мы раскроем страшный секрет", - сказал Небензя."Да, странного много в этой истории. Это очевидно, - добавил он. - И ответов они нам не дают. И не знаю, дадут ли".Небензя напомнил, что недавно был пятый запрос Генпрокуратуры о правовой помощи в адрес ФРГ. "На первые четыре они ответили лишь отпиской о том, что они их изучают", - сказал постпред.Сроки прибытия в Россию миссии ОЗХО для расследования ситуации с "отравлением" Алексея Навального еще не определены, сообщил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя."Трудно (по срокам) сказать. Если завтра будет согласован меморандум, значит, скоро. Если нет, значит, нет", - рассказал Небензя, уточнив, что для приезда миссии ОЗХО с каждой страной выезда подписывается меморандум, определяющий условия приезда и работы.Россия ранее пригласила миссию ОЗХО приехать, чтобы разобраться в ситуации с "отравлением" Навального, которого 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583907461.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584206810.html

https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583892781.html

швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, василий небензя, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, оон, берлин (город), в мире