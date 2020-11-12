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https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584218117.html
Небензя рассказал о работе с ОЗХО по ситуации с Навальным
Небензя рассказал о работе с ОЗХО по ситуации с Навальным
Россия согласовывает с ОЗХО меморандум об условиях прибытия и работы в РФ миссии этой организации для расследования "отравления" Алексея Навального, сообщил в... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:05
2020-11-12T09:05
госпитализация алексея навального
василий небензя
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
москва
оон
берлин (город)
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия согласовывает с ОЗХО меморандум об условиях прибытия и работы в РФ миссии этой организации для расследования "отравления" Алексея Навального, сообщил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя."Идет разговор. Мы пригласили миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химического оружия. Сейчас идет согласование меморандума о том, на каких условиях они приедут к нам и что они будут делать. Такой меморандум заключается с любой страной, куда миссия ОЗХО выезжает по запросу этой страны. Сейчас это согласование продолжается", - рассказал Небензя.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583907461.html
https://ria.ru/20201106/navalnyy-1583377523.html
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госпитализация алексея навального, василий небензя, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, оон, берлин (город), в мире

Небензя рассказал о работе с ОЗХО по ситуации с Навальным

09:05 12.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя - РИА Новости. Россия согласовывает с ОЗХО меморандум об условиях прибытия и работы в РФ миссии этой организации для расследования "отравления" Алексея Навального, сообщил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Идет разговор. Мы пригласили миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химического оружия. Сейчас идет согласование меморандума о том, на каких условиях они приедут к нам и что они будут делать. Такой меморандум заключается с любой страной, куда миссия ОЗХО выезжает по запросу этой страны. Сейчас это согласование продолжается", - рассказал Небензя.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 12:49
МИД объяснил запрос к Германии по ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 14:51
Берлин поставил Москве условие для передачи данных по Навальному
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Госпитализация Алексея НавальногоВасилий НебензяАлексей НавальныйДмитрий ПесковШвецияМоскваООНБерлин (город)В мире
 
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