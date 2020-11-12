https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584206810.html
Небензя допустил обсуждение ситуации с Навальным в Совбезе ООН
Небензя допустил обсуждение ситуации с Навальным в Совбезе ООН
Россия может вынести ситуацию с Алексеем Навальным на обсуждение в Совет безопасности ООН и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор, об этом... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:11
2020-11-12T03:11
2020-11-12T07:33
госпитализация алексея навального
василий небензя
алексей навальный
совет безопасности оон
оон
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости. Россия может вынести ситуацию с Алексеем Навальным на обсуждение в Совет безопасности ООН и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор, об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при организации Василий Небензя.Дипломат выразил мнение, что другие страны "побаиваются" выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что "все это может быть развернуто и в другую сторону". "Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем "химию" (проблему химоружия – ред.), в том числе сирийскую, они эту тему (тему предполагаемого отравления Навального – ред.) по касательной затрагивают", - рассказал Небензя.При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает. Он уточнил, что пока допускает такую инициативу со стороны России гипотетически, но заверил, что Москва готова к любому разговору. "Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора - это неправда", - подчеркнул дипломат.Небензя добавил, что Россия взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным. "Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания (СБ ООН – ред.) было бы преждевременным", - заключил постпред.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли. Берлин считает, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".Генпрокуратура ранее сообщила, что получила из Германии ответ по запросам в отношении Навального, в котором немецкая сторона попросила предоставить дополнительные данные по ситуации. При этом ни на один из поставленных Москвой вопросов в Берлине не ответили.
https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583892781.html
https://ria.ru/20201110/navalnyy-1583907461.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, василий небензя, алексей навальный, совет безопасности оон, оон, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 12 ноя – РИА Новости.
Россия может вынести ситуацию с Алексеем Навальным
на обсуждение в Совет безопасности ООН
и считает, что для других это будет нелицеприятный разговор, об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при организации Василий Небензя
.
Дипломат выразил мнение, что другие страны "побаиваются" выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что "все это может быть развернуто и в другую сторону".
"Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем "химию" (проблему химоружия – ред.), в том числе сирийскую, они эту тему (тему предполагаемого отравления Навального – ред.) по касательной затрагивают", - рассказал Небензя.
При этом российский постпред подчеркнул, что Москва ничего не утаивает.
"Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный", - заявил Небензя.
Он уточнил, что пока допускает такую инициативу со стороны России гипотетически, но заверил, что Москва готова к любому разговору. "Нам иногда приписывают, что мы пытаемся уйти от разговора - это неправда", - подчеркнул дипломат.
Небензя добавил, что Россия взаимодействует с ООН по поводу инцидента с Навальным. "Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания (СБ ООН – ред.) было бы преждевременным", - заключил постпред.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли. Берлин считает, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
Генпрокуратура
ранее сообщила, что получила из Германии ответ по запросам в отношении Навального, в котором немецкая сторона попросила предоставить дополнительные данные по ситуации. При этом ни на один из поставленных Москвой вопросов в Берлине не ответили.