Российские миротворцы вошли в Степанакерт
20:23 12.11.2020 (обновлено: 21:07 12.11.2020)
© REUTERS / Francesco BrembatiВоеннослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — добавил генерал-майор.
© РИА Новости / МинобороныОбстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
Он уточнил, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг".
"Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", — добавил Конашенков.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
После этого Пашинян заявил, что соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.