https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584371737.html

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:23

2020-11-12T20:23

2020-11-12T21:07

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг"."Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", — добавил Конашенков.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.После этого Пашинян заявил, что соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

россия

нагорный карабах

степанакерт

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире