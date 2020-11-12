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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584371737.html
Российские миротворцы вошли в Степанакерт
Российские миротворцы вошли в Степанакерт
Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:23
2020-11-12T21:07
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг"."Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", — добавил Конашенков.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.После этого Пашинян заявил, что соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
россия
нагорный карабах
степанакерт
азербайджан
армения
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игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, нагорный карабах, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы вошли в Степанакерт

20:23 12.11.2020 (обновлено: 21:07 12.11.2020)
 
© REUTERS / Francesco BrembatiВоеннослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией
Военнослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© REUTERS / Francesco Brembati
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады в 17:00 вошел в Степанакерт, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — добавил генерал-майор.
© РИА Новости / МинобороныОбстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Минобороны
Обстановка в районе проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе
Он уточнил, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг".
"Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов", — добавил Конашенков.
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 18:30Ситуация в Нагорном Карабахе
Мир для Нагорного Карабаха: кто за что боролся
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
После этого Пашинян заявил, что соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияНагорный КарабахСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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