Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами
18:06 12.11.2020 (обновлено: 22:58 12.11.2020)
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкКомандующим российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во время встречи в Баку
БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами России, которые будут размещены в Карабахе, и обсудил вопросы организации миссии.
"Двенадцатого ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.
Источник РИА Новости в штабе российских миротворческих сил уточнил, что Мурадов обсудил с руководством Минобороны и Генштаба ВС Азербайджана порядок ввода миротворцев в зону конфликта.
"Для взаимодействия 12 ноября в г. Баку командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов встретился с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Азербайджан", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались параметры и порядок ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы обеспечения безопасности российских военнослужащих и мирного населения.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.