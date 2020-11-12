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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584343072.html
Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами
Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами
Глава минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами России, которые будут размещены в Карабахе, и... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:06
2020-11-12T22:58
закир гасанов
ситуация в нагорном карабахе
россия
минобороны азербайджана
азербайджан
в мире
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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами России, которые будут размещены в Карабахе, и обсудил вопросы организации миссии."Двенадцатого ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.Источник РИА Новости в штабе российских миротворческих сил уточнил, что Мурадов обсудил с руководством Минобороны и Генштаба ВС Азербайджана порядок ввода миротворцев в зону конфликта."Для взаимодействия 12 ноября в г. Баку командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов встретился с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Азербайджан", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались параметры и порядок ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы обеспечения безопасности российских военнослужащих и мирного населения.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
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закир гасанов, россия, минобороны азербайджана, азербайджан, в мире

Глава Минобороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами

18:06 12.11.2020 (обновлено: 22:58 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкКомандующим российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во время встречи в Баку
Командующим российскими миротворческими силами в Карабахе Рустам Мурадов и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов во время встречи в Баку - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны Азербайджана
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БАКУ, 12 ноя – РИА Новости. Глава минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим миротворческими силами России, которые будут размещены в Карабахе, и обсудил вопросы организации миссии.
"Двенадцатого ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.
Источник РИА Новости в штабе российских миротворческих сил уточнил, что Мурадов обсудил с руководством Минобороны и Генштаба ВС Азербайджана порядок ввода миротворцев в зону конфликта.
"Для взаимодействия 12 ноября в г. Баку командующий российскими миротворческими силами генерал-лейтенант Рустам Мурадов встретился с руководством министерства обороны и генерального штаба вооруженных сил Республики Азербайджан", - сказал собеседник агентства.
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Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались параметры и порядок ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы обеспечения безопасности российских военнослужащих и мирного населения.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЗакир ГасановРоссияМинобороны АзербайджанаАзербайджанВ мире
 
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