https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584307867.html

Четыре Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Ереване

Четыре Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Ереване

На аэродромах в Ереване приземлились еще четыре российских Ил-76 с 15 бригадами миротворцев, вылетевшие утром из Ульяновска, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:54

2020-11-12T15:54

2020-11-12T19:41

ситуация в нагорном карабахе

ил-76

министерство обороны рф (минобороны рф)

ульяновск

ереван

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584093463_0:43:1600:943_1400x0_80_0_0_0d17eca68bc2c448c1a4ffb767d46567.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На аэродромах в Ереване приземлились еще четыре российских Ил-76 с 15 бригадами миротворцев, вылетевшие утром из Ульяновска, сообщило Министерство обороны. Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники.В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста. Оппозиция требует отставки премьера.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

ульяновск

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Развертывание миротворческого контингента в зоне конфликта Процесс развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта продолжается. Все новые воинские колонны прибывают в Карабах. 2020-11-12T15:54 true PT0M55S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), ульяновск, ереван, в мире