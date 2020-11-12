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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584307867.html
Четыре Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Ереване
Четыре Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Ереване
На аэродромах в Ереване приземлились еще четыре российских Ил-76 с 15 бригадами миротворцев, вылетевшие утром из Ульяновска, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:54
2020-11-12T19:41
ситуация в нагорном карабахе
ил-76
министерство обороны рф (минобороны рф)
ульяновск
ереван
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На аэродромах в Ереване приземлились еще четыре российских Ил-76 с 15 бригадами миротворцев, вылетевшие утром из Ульяновска, сообщило Министерство обороны. Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники.В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста. Оппозиция требует отставки премьера.
https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html
ульяновск
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Развертывание миротворческого контингента в зоне конфликта
Процесс развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта продолжается. Все новые воинские колонны прибывают в Карабах.
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ил-76, министерство обороны рф (минобороны рф), ульяновск, ереван, в мире

Четыре Ил-76 с российскими миротворцами приземлились в Ереване

15:54 12.11.2020 (обновлено: 19:41 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр ЛавренкоСамолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
Самолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Лавренко
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На аэродромах в Ереване приземлились еще четыре российских Ил-76 с 15 бригадами миротворцев, вылетевшие утром из Ульяновска, сообщило Министерство обороны.
Личный состав приступил к разгрузке материальных средств, бронетранспортеров и автомобильной техники.
Участница митинга на площади Свободы в Ереване и сотрудники полиции у здания оперного театра - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 08:00
Оружие умолкло — Ереван забурлил. Что происходит с властью в Армении
В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно ему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Армении начались акции протеста. Оппозиция требует отставки премьера.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИл-76Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)УльяновскЕреванВ мире
 
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