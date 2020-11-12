https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584238606.html

В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами

В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами

Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что с 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники - БТР, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.Подчеркивается, что для выполнения миротворческих задач и безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта. 2020-11-12T11:17 true PT3M39S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире