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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584238606.html
В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами
В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами
Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:17
2020-11-12T11:17
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что с 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники - БТР, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.Подчеркивается, что для выполнения миротворческих задач и безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Ситуация в Нагорном Карабахе: военные действия прекращены
Боевые действия в Карабахе прекращены. Россия вводит в регион своих миротворцев. Накануне лидеры Армении, Азербайджана и РФ приняли совместное заявление о прекращении огня. В Ереване подписание договора встретили протестами. Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот договор ставит точку в урегулировании конфликта.
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РИА Новости
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), азербайджан, армения, в мире

В Нагорный Карабах вылетели еще два самолета с российскими миротворцами

11:17 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр ЛавренкоСамолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный
Самолет Ил-76 вылетает с аэродрома Ульяновск-Восточный - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Лавренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Еще два самолета с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.

"Очередные два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный в Армению. На борту воздушных судов бронетранспортеры, материальные средства и личный состав миротворческого подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10 ноября самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 750 военнослужащих, а также более 110 единиц техники - БТР, грузовые автомобили повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения.
Подчеркивается, что для выполнения миротворческих задач и безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с Генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
Колонна военной техники российских миротворцев в Самарской области на пути в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:06Ситуация в Нагорном Карабахе
Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АзербайджанАрменияВ мире
 
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