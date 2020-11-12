https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584229746.html
Российские вертолеты перелетели на аэродромы базирования в Карабахе
Российские вертолеты перелетели на аэродромы базирования в Карабахе
Вертолеты Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:32
2020-11-12T10:32
2020-11-12T10:32
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ми-24
ми-8
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования, сообщает Минобороны России."Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолеты подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации."Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента", - добавляется в сообщении.Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.Ми-8 - многоцелевой вертолет, используется для выполнения гражданских и военных задач. Ми-24 - вертолет-штурмовик, принимал участие в десятках вооруженных конфликтов, в том числе в составе советских войск в Афганистане.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
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нагорный карабах
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-12T10:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, ми-24, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире