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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584229746.html
Российские вертолеты перелетели на аэродромы базирования в Карабахе
Российские вертолеты перелетели на аэродромы базирования в Карабахе
Вертолеты Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:32
2020-11-12T10:32
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
ми-24
ми-8
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования, сообщает Минобороны России."Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолеты подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации."Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента", - добавляется в сообщении.Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.Ми-8 - многоцелевой вертолет, используется для выполнения гражданских и военных задач. Ми-24 - вертолет-штурмовик, принимал участие в десятках вооруженных конфликтов, в том числе в составе советских войск в Афганистане.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
россия
нагорный карабах
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, нагорный карабах, ми-24, ми-8, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире

Российские вертолеты перелетели на аэродромы базирования в Карабахе

10:32 12.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкОтправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы
Отправка вертолетов ВКС России в Нагорный Карабах для несения миротворческой службы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и Ми-24, принимающие участие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, перелетели на аэродромы базирования, сообщает Минобороны России.
"Вертолеты Ми-8 и Ми-24, доставленные самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 для участия в миротворческой операции, перелетели на аэродромы базирования", - говорится в сообщении.
Колонна военной техники российских миротворцев в Самарской области на пути в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:06Ситуация в Нагорном Карабахе
Опубликованы карты размещения российских миротворцев в Карабахе
Отмечается, что вертолеты подготовлены инженерно-техническим составом к эксплуатации.
"Экипажи армейской авиации выполнили тренировочные полеты на вертолетах и убыли на аэродромы базирования для выполнения задач в интересах миротворческого контингента", - добавляется в сообщении.
Группировка российских миротворческих сил составит 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
Ми-8 - многоцелевой вертолет, используется для выполнения гражданских и военных задач. Ми-24 - вертолет-штурмовик, принимал участие в десятках вооруженных конфликтов, в том числе в составе советских войск в Афганистане.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМи-24Ми-8Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
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