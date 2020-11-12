https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584223018.html
Командующий миротворцами провел переговоры с министром обороны Армении
Командующий миротворцами провел переговоры с министром обороны Армении
Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с армянскими военачальниками и обсудил... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T09:43
2020-11-12T09:43
2020-11-12T09:43
ситуация в нагорном карабахе
рустам мурадов
минобороны армении
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с армянскими военачальниками и обсудил детали миссии, сообщил РИА Новости источник в штабе российских миротворческих сил."Вчера командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС Армении", - сказал источник.Стороны обсудили различные аспекты ввода миротворцев и выставления наблюдательных постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, в том числе вопросы безопасности.По его словам, командование российских миротворцев "организовало взаимодействие" также и с Минобороны Азербайджана.Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html
нагорный карабах
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-12T09:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам мурадов, минобороны армении, нагорный карабах, в мире