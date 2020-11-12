https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584223018.html

Командующий миротворцами провел переговоры с министром обороны Армении

Командующий миротворцами провел переговоры с министром обороны Армении

Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с армянскими военачальниками и обсудил... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:43

2020-11-12T09:43

2020-11-12T09:43

ситуация в нагорном карабахе

рустам мурадов

минобороны армении

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Командующий российским миротворческим корпусом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с армянскими военачальниками и обсудил детали миссии, сообщил РИА Новости источник в штабе российских миротворческих сил."Вчера командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов провел переговоры с министром обороны Армении и начальником Генштаба ВС Армении", - сказал источник.Стороны обсудили различные аспекты ввода миротворцев и выставления наблюдательных постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, в том числе вопросы безопасности.По его словам, командование российских миротворцев "организовало взаимодействие" также и с Минобороны Азербайджана.Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что за сутки в Нагорный Карабах перебросили 414 российских миротворцев и несколько десятков автомобилей и других машин, а также восемь вертолетов и беспилотники. Всего группировка должна составить 1960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584068722.html

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-12T09:43 true PT1M55S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам мурадов, минобороны армении, нагорный карабах, в мире