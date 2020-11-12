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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584209395.html
Российские миротворцы совершили 300-километровый марш в Нагорный Карабах
Российские миротворцы совершили 300-километровый марш в Нагорный Карабах
Колонна подразделений российской миротворческой бригады, отправленных в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 километров... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T05:34
2020-11-12T05:49
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
армения
в мире
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Колонна подразделений российской миротворческой бригады, отправленных в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 километров по территории Армении и прибыла в город Горис, расположенный на западе республики, сообщает Минобороны России.Контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Подразделения оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".Переброска российского миротворческого контингента для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжается самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден республике: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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россия
нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, армения, в мире

Российские миротворцы совершили 300-километровый марш в Нагорный Карабах

05:34 12.11.2020 (обновлено: 05:49 12.11.2020)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
 Отправка миротворцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Колонна подразделений российской миротворческой бригады, отправленных в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 километров по территории Армении и прибыла в город Горис, расположенный на западе республики, сообщает Минобороны России.

"В составе колонны находились бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, ранее прибывшие из России на аэродром Эребуни", - уточнили в военном ведомстве.

Контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Подразделения оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".
Переброска российского миротворческого контингента для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжается самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
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В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден республике: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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