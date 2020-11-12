https://ria.ru/20201112/mirotvortsy-1584209395.html

Российские миротворцы совершили 300-километровый марш в Нагорный Карабах

Российские миротворцы совершили 300-километровый марш в Нагорный Карабах

Колонна подразделений российской миротворческой бригады, отправленных в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 километров... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T05:34

2020-11-12T05:34

2020-11-12T05:49

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

армения

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Колонна подразделений российской миротворческой бригады, отправленных в зону нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью свыше 300 километров по территории Армении и прибыла в город Горис, расположенный на западе республики, сообщает Минобороны России.Контингент состоит из военнослужащих по контракту, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Подразделения оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".Переброска российского миротворческого контингента для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта продолжается самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно нему азербайджанские и армянские военные останавливают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения также должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение сочли капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что документ максимально выгоден республике: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, указывал, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201111/mirotvortsy-1584157999.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, армения, в мире