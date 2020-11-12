https://ria.ru/20201112/maski-1584247373.html
Иеромонах Фотий призвал не осуждать тех, кто не носит маску в храме
Иеромонах Фотий призвал не осуждать тех, кто не носит маску в храме
Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий призвал верующих не осуждать тех, кто не носит маску в храме, но самим следовать предписаниям архиерея. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:20
2020-11-12T12:20
2020-11-12T12:20
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий призвал верующих не осуждать тех, кто не носит маску в храме, но самим следовать предписаниям архиерея."Каждому нужно прислушиваться к местному архиерею: как он скажет, так и делать. Но ни в коем случае не осуждать того, кто в храме без маски, если вы даже один в маске. Надо проявлять понимание и любовь ко всем", - сказал иеромонах Фотий в интервью РИА Новости.По его словам, эпидемия - это в том числе проверка, "какими мы "добрыми" окажемся по отношению к собратьям в такой нештатной ситуации".Также священник призвал верующих ничего не бояться и не испытывать лишней тревоги из-за эпидемии."Надо понимать и то, что береженого Бог бережет, но и то, что у Бога сочтены все волосы на нашей голове, только от Него зависит и жизнь, и смерть. Если Господь захочет послать нам испытание или даже забрать к Себе, это может быть все что угодно - не только COVID-19. Нам всем нужно усиленно молиться и просить избавления от этой эпидемии. В этом полагаться ни на кого другого не стоит", - заключил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
https://ria.ru/20201112/fotiy--1584202107.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус и вера, культура, религия, музыка, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий призвал верующих не осуждать тех, кто не носит маску в храме, но самим следовать предписаниям архиерея.
"Каждому нужно прислушиваться к местному архиерею: как он скажет, так и делать. Но ни в коем случае не осуждать того, кто в храме без маски, если вы даже один в маске. Надо проявлять понимание и любовь ко всем", - сказал иеромонах Фотий в интервью РИА Новости.
По его словам, эпидемия - это в том числе проверка, "какими мы "добрыми" окажемся по отношению к собратьям в такой нештатной ситуации".
Также священник призвал верующих ничего не бояться и не испытывать лишней тревоги из-за эпидемии.
"Надо понимать и то, что береженого Бог бережет, но и то, что у Бога сочтены все волосы на нашей голове, только от Него зависит и жизнь, и смерть. Если Господь захочет послать нам испытание или даже забрать к Себе, это может быть все что угодно - не только COVID-19. Нам всем нужно усиленно молиться и просить избавления от этой эпидемии. В этом полагаться ни на кого другого не стоит", - заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью доступен по ссылке
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