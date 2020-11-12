Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201112/maski-1584247373.html
Иеромонах Фотий призвал не осуждать тех, кто не носит маску в храме
Иеромонах Фотий призвал не осуждать тех, кто не носит маску в храме
Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий призвал верующих не осуждать тех, кто не носит маску в храме, но самим следовать предписаниям архиерея. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:20
2020-11-12T12:20
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
культура
религия
музыка
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/134805/43/1348054365_0:200:2929:1848_1400x0_80_0_0_7bacfeb6acee06d66309bdcd90dc7cba.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий призвал верующих не осуждать тех, кто не носит маску в храме, но самим следовать предписаниям архиерея."Каждому нужно прислушиваться к местному архиерею: как он скажет, так и делать. Но ни в коем случае не осуждать того, кто в храме без маски, если вы даже один в маске. Надо проявлять понимание и любовь ко всем", - сказал иеромонах Фотий в интервью РИА Новости.По его словам, эпидемия - это в том числе проверка, "какими мы "добрыми" окажемся по отношению к собратьям в такой нештатной ситуации".Также священник призвал верующих ничего не бояться и не испытывать лишней тревоги из-за эпидемии."Надо понимать и то, что береженого Бог бережет, но и то, что у Бога сочтены все волосы на нашей голове, только от Него зависит и жизнь, и смерть. Если Господь захочет послать нам испытание или даже забрать к Себе, это может быть все что угодно - не только COVID-19. Нам всем нужно усиленно молиться и просить избавления от этой эпидемии. В этом полагаться ни на кого другого не стоит", - заключил собеседник агентства.Полный текст интервью доступен по ссылке.
https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html
https://ria.ru/20201112/fotiy--1584202107.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/134805/43/1348054365_100:0:2831:2048_1400x0_80_0_0_a7161eba3e83fdb2887d8f2a54132411.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус и вера, культура, религия, музыка, новости - религия и мировоззрение

Иеромонах Фотий призвал не осуждать тех, кто не носит маску в храме

12:20 12.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчастник музыкального проекта "Голос" иеромонах Фотий
Участник музыкального проекта Голос иеромонах Фотий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий призвал верующих не осуждать тех, кто не носит маску в храме, но самим следовать предписаниям архиерея.
"Каждому нужно прислушиваться к местному архиерею: как он скажет, так и делать. Но ни в коем случае не осуждать того, кто в храме без маски, если вы даже один в маске. Надо проявлять понимание и любовь ко всем", - сказал иеромонах Фотий в интервью РИА Новости.
По его словам, эпидемия - это в том числе проверка, "какими мы "добрыми" окажемся по отношению к собратьям в такой нештатной ситуации".
Председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 21:33Религия и мировоззрение
Епископ Пантелеимон напомнил о "коварных свойствах нового вируса"
Также священник призвал верующих ничего не бояться и не испытывать лишней тревоги из-за эпидемии.
"Надо понимать и то, что береженого Бог бережет, но и то, что у Бога сочтены все волосы на нашей голове, только от Него зависит и жизнь, и смерть. Если Господь захочет послать нам испытание или даже забрать к Себе, это может быть все что угодно - не только COVID-19. Нам всем нужно усиленно молиться и просить избавления от этой эпидемии. В этом полагаться ни на кого другого не стоит", - заключил собеседник агентства.
Полный текст интервью доступен по ссылке.
Иеромонах Фотий - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
08:30Религия и мировоззрение
Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераКультураРелигияМузыкаНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26В России стартуют продажи iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max
00:19Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
Лента новостейМолния