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Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь

Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Звезда "Голоса" иеромонах Фотий отметил 35-летие. Что изменилось в жизни служителя Церкви и певца за пять лет с момента триумфа на РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:30

2020-11-12T08:30

2020-11-12T08:42

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Звезда "Голоса" иеромонах Фотий отметил 35-летие. Что изменилось в жизни служителя Церкви и певца за пять лет с момента триумфа на всенародно любимом ТВ-шоу, чем еще он планирует удивить публику, а также о вкусной еде и красивой музыке, рассказал "поющий монах" в интервью РИА Новости. Беседовал Артем Буденный.- Отец Фотий, поздравляю Вас с 35-летием. Что принесла Вам победа в "Голосе", изменилось ли Ваше отношение к этому событию за 5 лет?- Победа в "Голосе" оказалась для меня не просто ярким событием, а неожиданно крутым рубежом на жизненном пути. Она же стала и трамплином для творческой карьеры. Прошло свыше 200 концертов с тех пор. Теперь со смелостью могу утверждать, что стал профессиональнее как певец.Отношение к этому событию у меня не поменялось, я вижу, что все было не зря, а самое главное - не противоречило духовной миссии монаха и священника. Я остался в том же образе, хоть немного покрепчал и возмужал, но и опыта набрался гораздо больше.- Вы нашли, как говорят, "своего зрителя" после "Голоса"?- Прежде всего, конечно, зритель получил меня, а не я зрителя: я увидел, что многим очень не хватало такого жанра, в котором я выступаю, я понимаю это по тому, как тепло меня встречают в разных уголках нашей Родины. - Вы говорили, что ваши концерты - это не развлечение, что люди уходят одухотворенными. Где грань между развлечением и полезным для души отдыхом?- Эта грань очень ощутима как для меня, так и для зрителя. Концерты развлекательные отвлекают человека от самого себя и своих житейских проблем, в то время как на моих концертах зритель не убегает от себя, а совсем наоборот – становится еще ближе к своему сердцу и голосу совести. А жизненные проблемы перестают казаться неразрешимыми. Возникает желание жить и что-то менять в жизни в положительную сторону.- Кто в основном приходит на Ваши концерты? - Песни, которые я пою, - это все же тяжелая пища, и она не для всех. Более всего они находят отклик в сердцах людей зрелого возраста, которые понимают глубже жизнь и, конечно, понимают серьезную музыку. Они воспитывали свой музыкальный вкус в течение долгих лет и знают толк в настоящем искусстве. Но и молодежь вместе со своими сродниками тоже подтягивается и открывает для себя новую интеллектуальную пищу. - Какую музыку можно назвать душеполезной и почему? Может быть, посоветуете, какую музыку слушать, например, молодым людям?- Душеполезна может быть академическая музыка, то есть, по сути, классика. Можно слушать и духовные произведения, романсы, баллады. Многие ретро-песни богаты глубоким смыслом и духовно-нравственным наполнением. Это музыка, которая может изменить настроение, которая облагораживает слушателя, дает ему почву для размышлений об устройстве бытия, о собственной значимости в этой жизни и даже о Боге. В целом, позитивный и благодушный настрой, рождаемый прослушиванием правильной музыки, всегда способствует нравственному росту человека. Обратный эффект дает тяжёлая и негативная музыка. Она нарушает внутреннюю гармонию, вселяет в человека агрессию.- Какую музыку предпочитаете Вы?- Можно сказать, что я меломан в самом широком смысле. Мне нравится всё - от классики до джаза. Но все мы знаем, что и среди классических произведений есть немало проходящих вещей, и в современной музыке встречаются шедевры, будь там хоть на 90% - сплошная дрянь, не говоря уже о популярной музыке, что льется из каждого окна. Я умею, как пчела, брать от всего понемножку. Одним из любимых жанров я бы выделил киномузыку. Иногда ее шедевры можно свободно слушать отдельно от видеоряда.- Музыкой заниматься никогда и никому не поздно?- Поздно никогда не бывает раскрыться способностям, вот только с возрастом это все тяжелее дается. Потому что кроме труда, нужны еще и знания, которые лучше всего усваиваются в молодом возрасте.- Что является главным искушением, опасностью для музыканта?- Это присвоить Божий дар себе. Понятно, что он нам дан безвозмездно. Но полностью полагаться в реализации таланта только на себя - это грех. Отсюда возникает звездная болезнь, высокомерие и тщеславие.- Кому Вы посвящаете свое творчество?- Если говорить глобально, то все мое творчество посвящено Богу и зрителю, ведь в каждом произведении отражены высокие смыслы, которые доставляет великое удовольствие воспевать.- Какие у Вас творческие цели, планы, может быть, гастроли?- О гастролях сейчас сложно говорить в связи с локдауном, но хочется верить, что концерты вновь разрешат, а люди не будут бояться на них ходить. Пока что это, действительно, работа над новыми дисками, новыми программами.Среди целей - работа с известными композиторами, исполнение их песен. Может быть, сотрудничество с поэтами-песенниками, где я сам сочиню мелодию и аранжировку. Если говорить о музыкальных перспективах, то мне хотелось бы развиваться не только как певцу, но и как композитору и органисту . Сейчас я разучиваю сольную органную программу для будущего концерта, это будет тоже большое событие.Органная программа в львиной доле будет содержать произведения моего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а так же произведения композиторов эпохи романтизма и даже XX столетия. Разучиваю я на своем домашнем электронном органе.- Какие у Вас творческие цели, планы, может быть, гастроли?- Я сотрудничал с Евгением Крылатовым до его кончины. Он очень хотел найти подходящего певца для молитвы "Будь со мною", хотя этому произведению очень много лет, но именно во мне он увидел подходящего исполнителя. А сейчас мы общаемся и сотрудничаем с композитором Александром Морозовым. Так получилось, что я исполнял до нашего с ним знакомства его песню "В горнице моей светло". Мы познакомились в гримерке на моем концерте в Crocus City Hall. После этого у нас родилась идея записать альбом его песен.- Вам исполнилось 35 лет. Какие у Вас планы на дальнейшую жизнь?- Как говорится, расскажи Богу о своих планах, чтобы заставить Его улыбнуться. Мы лишь можем сделать какие-то наброски мысленно, того, чего желаем в жизни. Как правило, желания эти благие и полезные, вот только исполнение их зависит не только от Бога, но и от нашей воли. Часто лень и нерадение препятствует новым свершениям, новым проектам и просто даже сдвигу жизненной парадигмы. Но над этим я работаю, сколько есть сил. Уже есть большие подвижки: например, я стал более спортивным, стараюсь "ЗОЖничать", правильно питаться, правильно мыслить, развиваться всесторонне. Из целей - хочется похудеть, есть определенный вес и форма, которых мне хочется достичь. Также мне хотелось бы знать в совершенстве английский язык, в изучении которого я практикуюсь каждый день.- Вы занимаетесь спортом - какие у Вас достижения, помогает ли это в творчестве?- Я помногу хожу. Есть лыжероллерные трассы в Обнинске и в Одинцово, я постоянно увеличиваю дистанцию ходьбы. Самое большое, сколько я за день прошел - 42 км, это марафонская дистанция. Конечно, это только ради спортивного интереса и познания своих границ. Я думаю, что это очень помогает в жизни в целом: постановка новой трудной задачи и ее достижение. Это тренировка силы воли. Только если мы не будем пасовать перед трудностями, мы будем становиться сильнее. Это меняет мышление глобально и добавляет мотивации во всем, что ты делаешь. Ну и, кроме того, ты всегда бодр, в тонусе - и гормон дофамина, радости, просто фонтанируют внутри.- Говорят, Вы любите готовить. Делаете это только для себя?- Я готовлю для себя, для моих гостей, друзей. Мне это нравится делать, и в кулинарии хочется тоже достигать новых успехов и высот. Что-то тривиальное, обыденное уже готовить не интересно - я выбираю для себя какие-то блюда из французской, итальянской, тайской кухни.- Какие послушания Вы несете как монах?- Это послушание певчего, руководителя хора, то есть регента. В прошлом я был звонарь и верстальщик в монастырском журнале. Был период и работы на подсобном хозяйстве, ухаживал за курами.- Как советуете верующим относиться к ограничениям, которые ввели в храмах?- Я думаю, что нужно каждому прислушиваться к местному архиерею: как он скажет, так и делать. Но ни в коем случае не осуждать того, кто в храме без маски, если вы даже один в маске. Надо проявлять понимание и любовь ко всем. Эпидемия - это еще и проверка всех нас, какими мы "добрыми" окажемся по отношению к собратьям в такой нештатной ситуации.- Как верующим справиться со страхом и тревогой в связи с эпидемией?- Просто не нужно ничего бояться. Надо понимать и то, что береженого Бог бережет, но и то, что у Бога сочтены все волосы на нашей голове, только от Него зависит и жизнь, и смерть. Если Господь захочет послать нам испытание или даже забрать к Себе, это может быть все что угодно - не только COVID-19. Нам всем нужно усиленно молиться и просить избавления от этой эпидемии. В этом полагаться ни на кого другого не стоит.

https://ria.ru/20180402/1517644426.html

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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